在全球能源危機加劇之際，押注商品價格將狂漲的對沖基金今年來收穫滿載，報酬率已經超出兩成。

根據PivotalPath數據提供商的資料顯示，今年前九個月，全球宏觀商品對沖基金的平均漲幅高達23.2％，在該期間股票能源對沖基金的平均報酬率則為12.3％。

疫情期間的封鎖措施與旅遊下滑，加上轉向再生能源的趨勢，曾一度令石油與天然氣的投資陷入低迷。不過最近受到全球對傳統燃料需求強勁反彈，推升油氣價格再度飆高。

布蘭特期油上周曾升抵每桶85美元的三年高點。天然氣與電價也雙雙暴漲，又以歐洲最為明顯，本月稍早荷蘭TTF中心的歐洲基準天然氣期貨價格已較年初狂漲400％。

能源市場向來波動甚劇，特別是天然氣波動指數在本月曾升抵紀錄新高。瑞銀指出，這些跟隨趨勢的對沖基金也在9月享有強勁收益。

資產管理規模高達2.3億美元的多空對沖基金Westbeck本月收益為17.2％，這也使得該基金今年來報酬率已高達94％。