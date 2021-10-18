年終購物季將至，不過面臨全球海運一櫃難求，美國玩具業者只好改弦易轍，轉而運送小型與可擠壓玩具以維持利潤。

今年受到塞港缺工影響，貨櫃不但短缺、運費也比以往飆高許多。根據海事研究顧問公司Drewry指出，8月首周從上海到洛杉磯的40英尺貨櫃即期訂艙價格觸及10229美元，較上年同期飆漲238％。

這也促使美國玩具製造商Basic Fun決定採取新的策略，改而運送體積較小與可擠壓的玩具，以因應年終聖誕假期的買氣。

根據玩具協會估計，目前在美國銷售的玩具，高達85％是在中國製造。貨櫃供不應求、遠洋船舶的貨艙空間有限，加上不斷攀漲的運費成本，導致玩具製造商必須作出許多權衡，決定運送哪些最具經濟價值的商品。

玩具製造業者、店家與分析師一致認為，其中一項因應對策就是運送小型玩具、撤回體積較大的商品。AlixPartners顧問公司消費者商品部門負責人葛菲德（David Garfield）表示，玩具廠商必須思考如何善用貨櫃空間，讓貨櫃可以運送最多商品，這也意味縮小實際包裝尺寸，或是減少配件，讓包裝更加輕巧。