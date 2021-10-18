現年28歲的男子三級跳選手李奎龍，今晚在全運會賽場上以16.12公尺奪金，但過往飽嚐腰傷所擾的他仍想要為明年杭州亞運再拚一次，但他的教練兼義父許唐漢卻希望能急流勇退為自己的未來開創一片天。

擁有絕佳天賦的李奎龍，自從2010年拿下全中運三級跳冠軍後，大學4年皆受腰傷所苦，速度雖有增進，但始終無緣大運會獎牌，直到2015年才終於圓夢，2016年台灣國際公開賽以1公分之差驚險擊敗菲律賓選手迪歐諾斯，為台灣保住這面金牌。

李奎龍最佳成績是16.14公尺，排名國內史上第三傑，僅次於全國紀錄保持人乃慧芳和陳明智。許唐漢說，乾兒子的身材條件非常好，訓練時特別認真，加上個性穩重，碰到大型比賽仍可談笑風生，可惜際遇不好，長年受傷限制了他的成長，但他的腦袋很好，加上年紀也有了，尤其是三級跳選手，30歲是一道檻，所以希望他能轉而將一身本領換成傳授給下一代。

許唐漢強調，這次原本設定第三名，但隨著奎龍愈跳愈好，讓他看到了希望，16.12公尺又只差個人最佳2公分而已，距離杭州亞運標準16.15公尺也只有3公分距離，所以奎龍還想要拚拚看。接下來台北市秋季盃與新北市城市盃就讓他再試試看吧！如果能進亞運培訓隊的話就再給他1年時間挑戰自我，否則他應該是最好的教練人才。