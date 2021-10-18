國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北市中正國際聯青社長吳玉山、北市指南里長張佳南聯合舉辦「北區倩聯茶園淨山」。（吳玉山提供）

國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北市中正國際聯青社長吳玉山、北市指南里長張佳南聯合舉辦「北區倩聯茶園淨山」。（吳玉山提供）

國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北市中正國際聯青社長吳玉山、北市指南里長張佳南聯合舉辦「北區倩聯茶園淨山」。（吳玉山提供）

國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北市中正國際聯青社長吳玉山、北市指南里長張佳南聯合舉辦「北區倩聯茶園淨山」。（吳玉山提供）

國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北中正國際聯青社長吳玉山、北市指南里長張佳南聯合舉辦「北區倩聯茶園淨山」，除了進一步了解茶文化外，也邀請社友們一起淨山愛護山林，動手撿拾垃圾也宣揚生態環保概念。

台北中正社社長吳玉山表示，透過活動深入認識茶業文化體驗茶農、探究茶業，同時希望大家走向群山，聆聽蟲鳴鳥叫、呼吸清甜的空氣、看見蒼鬱的樹林，社友帶著太太手牽手一起透過淨山的方式，拿著鉗子與垃圾袋認真撿拾垃圾，為靜謐的山林添加一股活潑的生趣。

活動提供豐富的學習，讓茶園間步道走讀趣，深入瞭解這塊孕育了豐盛茶業文化的土地，豐富學習意義，實踐「讓學習走入真實世界」並從活動的過程中學習如何親近自然、瞭解自然，進而關懷自然，是個難忘的生態之旅。

參加者的社友及倩聯都說，活動期間雖然下著雨、山上的氣溫低，但還是澆不息大家的熱情參與，非常感謝指南里張佳南里長幫忙，及茶推廣中心的志工團隊。

據悉，國際聯青社台灣總會YS MEN INTERNATIONALTAIWAN REGION國際聯青社是國際性的公益組織，也是台灣五大國際社團之一，台北中正國際聯青社成立於1959年，是國際聯青社在台灣成立的第2個分社，默默深耕台灣已經邁向第63個年頭。

此次倩聯活動更印證走入人群服務社區，發揮聯青精神的聯青宗旨—共同努力熱心服務，為全人類建立美好社會。