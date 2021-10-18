知名百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）18日因涉嫌利用AI換臉技術把女星、網紅的臉合成成人片販售，不法獲利高達上千萬，遭警方逮捕，稍早以50萬交保，而同為網紅的親弟弟「尊」，也在個人IG發聲替哥哥道歉，並表示家人都不知情這件事。

尊在YouTube擁有135萬訂閱數，對於哥哥小玉的犯法爭議，稍早他在IG限時動態發文，直到昨天接到警察局的電話，才知道發生什麼事情，自己其實更震驚，坦言哥哥對自己或是家人，從沒提過他在做什麼，所以得知小玉被抓，自己覺得莫名其妙之外，也不知道該對哥哥說什麼。

尊代替小玉道歉，表示家人都不知道哥哥在做什麼。（圖／翻攝自IG）

尊說：「我沒有要切割的意思，他依然是我哥哥不會變」，但也認為小玉做錯事要自己承擔，一切就等法律之後怎麼判決，沒有可以袒護的，「我以他弟弟的身份，給社會大眾帶來不好觀感，以及各位被害者說對不起，真的很對不起」。

尊表示除了替小玉道歉，也不知道還有什麼能做，同時感嘆：「一時發生太多事情，我真的很累了。」