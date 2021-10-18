合庫金繼金控舉辦高階策勵營之後，緊接著由合庫金暨銀行董事長雷仲達繼續領軍，率銀行在上週五、六舉辦為期兩天，由副總級以上主管，以及總行單位主管共同參與的高階主管策勵營，並且聚焦十大議題，包括銀行獲利結構，未來資訊、資安與數位化發展，今年新成立的私人銀行部業務規劃，財富管理、法金、信託及外匯業務的拓展，以及人才培育與加強國際事務的參與。

合庫指出，今年的「高階主管策勵營」活動是在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店舉辦，一方面響應政府振興國內觀光旅遊產業政策，另一方面，期藉此能夠激發出更多創意與凝聚內部共識，為合庫銀行永續發展輸入更多動力，本次活動由董事長雷仲達領軍，率金控、銀行總經理及高階主管參加，以激發高階管理團隊創意量能與帶動業務前瞻性發展為理念，共同探討各項議題。

合庫銀行在雷仲達的帶領下獲利大躍進，截至110年9月底止，稅後淨利達新臺幣142.5億元，較去年同期大幅成長33％，創歷年新高，資產品質亦持續改善，逾放比率0.21％，為自民國86年以來新低。合庫對此表示，合庫的發展藍圖已勾勒的更加完整清晰，未來將持續提升競爭力，創造獲利，加速實現成為亞洲領先銀行的願景。

合庫也表示，近來已榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」、「小型及新創企業融資特別獎」、「新農業產業特別獎」、「中部地區均衡區域發展特別獎」等多個獎項肯定，在政策配合上已獲得多方肯定之外，在公平待客與社會公益方面，除公平待客獲金管會評比為前20％之優良銀行外，並獲卓越雜誌頒發最佳企業社會責任獎、最佳創新獎，以及今周刊最佳銀色友善獎等獎項，顯見合庫銀行在ESG、金融創新與樂齡安養已成功打出品牌形象。