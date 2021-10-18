大陸首家台資背景銀行及法人資格銀行廈門銀行在18日，與同樣具有台資背景的金圓統一證券簽署戰略合作協定。雙方將在既有的合作基礎上，進一步深化在金融市場業務、資金存管及結算業務、理財業務、投資銀行業務、特色台資業務等領域的合作。

廈門銀行微信公眾號18日指出，金圓統一證券董事長薛荷、廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩、金圓統一證券總裁蔡奕，以及廈門銀行董事長吳世群、行長吳昕顥、副行長劉永斌等人均出席簽約儀式。

吳家瑩表示，此次雙方簽署戰略合作協定，對深化兩岸經濟交流合作、互利共贏具有重要意義。期待廈門銀行和金圓統一證券充分利用台資背景優勢，不斷創新服務新模式，為台胞、台商提供更加豐富便捷的金融服務。

薛荷則表示，雙方發展理念契合，且有深厚的合作基礎，希望未來雙方進一步加強聯繫，全面深化業務合作，推動專案落地，實現共同發展。

吳世群指出，此次與金圓統一證券簽訂戰略合作協定，是雙方建立全面戰略合作關係的重要措施，雙方將在鞏固既往合作的基礎上，加強業務交流探討，更好地服務金融客戶。