振興五倍券上路，銀行也多方和百貨業者展開結盟，其中土銀宣布，只要民眾的五倍券選擇綁定台灣Pay，無論是使用台灣Pay信用卡或金融卡，均可來參加土地銀行與漢神巨蛋購物廣場合作舉辦的滿千送200元漢神商品券活動。

土銀指出，自110年10月18日起至111年1月14日止，漢神會員卡會員於漢神巨蛋購物廣場指定櫃位出示「台灣Pay」付款條碼進行支付，當日消費單筆滿1000元(含)以上者，即可持該筆消費發票或交易明細至「贈品處」兌換「200元漢神商品券」乙份，單筆不累送，活動期間每一會員限兌換「200元漢神商品券」2份，限量5500份，先搶先贏。

土銀指出，漢神巨蛋購物廣場鄰近高雄捷運R14巨蛋站與三鐵共構的左營車站，四通八達的交通網絡，不僅提供高雄地區民眾逛街購物的便利性，外縣市的民眾也可搭乘高鐵輕鬆抵達，且漢神巨蛋購物廣場擁有世界級化妝品旗艦大店、全國最大流行女鞋時尚大道，並引進20多間全國人氣主題餐廳，以及全國最大的自助餐廳-漢來海港巨蛋店，可說能充份滿足各種消費需求，使用振興五倍券消費亦大有空間。