台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六(23日)進行投票，由於過往陳柏惟言行舉止爭議眾多，在關鍵議題上未和人民站在一起，不滿他的台中在地人，因而在今年2月發起罷免行動，讓他成為繼民進黨桃園市議員王浩宇、無黨籍高雄市議員黃捷後，第3位被罷免的民意代表。

為何要罷免陳柏惟？4大理由一次看

罷免領銜人楊文元曾公開表示，自己過去是陳柏惟的支持者，但自從陳柏惟上任後，任內護航美國萊豬、發言荒腔走板、承諾政見一再跳票，讓他和台中民眾相當失望。在完成第一階段連署後，於2月8日赴中選會提交提議書時，提出罷免「4大理由」，並在罷免理由書將其總結為四點：

第一、無心地方服務，承諾政見一再跳票（台中火力發電廠與台中市空氣議題、與於台灣各地廣設服務處）。

第二、無心監督民意所託，背離選區民意（贊成進口美國豬肉、對大麻與社會議題態度）。

第三、發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。

第四、面對反對質疑聲音，經常使用恐嚇言論，刻意分裂族群。

罷免門檻：

罷免案於23日投票，台中市選委會13日表示，第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人。有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免才能成立。

陳柏惟2020年立委選舉得票：

2020年總統暨立委選舉，陳柏惟參選的台中市第二選區立委選舉，中選會公布最後得票數為11萬2839票，而對手國民黨顏寬恒得票數10萬7766票，雙方差距5073票，陳柏惟最終以51.15%的得票率勝選。

陳柏惟與顏寬恒得票數資料(見圖，中選會選舉資料庫)：

2020年總統暨立委選舉，台中市第二選區陳柏惟得票數。(圖/中選會選舉資料庫)

陳柏惟罷免案日程表：

2021年10月29日 公告罷免案投票結果

2021年10月23日 中選會舉行第三階段罷免投、開票

2021年10月13日 台中市選委會舉行公辦電視說明會、公告罷免案投票人數

2021年7月13日 中選會發布罷免案公告、公布罷免理由書、答辯書

2021年7月2日 中選會通過，陳柏惟罷免案成立

各大政黨對罷免案反應

國民黨黨主席 朱立倫。(圖/本報資料照)

中國國民黨

中國國民黨主席朱立倫10月14日表示，對於「刪Q」只有是非、對錯，沒有政黨之別，是以地方力量為主，呼籲當地所有民眾出來投票，不要有任何意識形態。

前國民黨立委 顏寬恒。(圖/本報資料照)

前台中立委顏寬恒9月29日表示，呼籲大家出來投票，不管是贊成或是反對，希望鄉親大家一起來檢討並檢視這位被罷免者，是不是符合你的期待，自己也正往這方向努力。

民進黨主席 蔡英文。(圖/本報資料照)

民主進步黨

民進黨主席蔡英文10月13日於中常會表示，很關注此次罷免案，將大力支持國防委員會立委陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，台灣的民主是基於理性溝通，不是惡意報復。

台灣民眾黨黨主席 柯文哲。(圖/本報資料照)

台灣民眾黨

台灣民眾黨黨主席柯文哲10月16日表示，台灣的罷免案已經變成仇恨動員，坦白講他不是很喜歡，一連串罷免行動，大家很清楚背後有政黨動員，這不是正常社會現象。

時代力量立委、前黨主席 邱顯智。(圖/本報資料照)

時代力量

時代力量立委、前黨主席邱顯智10月13日在臉書表示，反對報復性罷免，支持「不同意罷免陳柏惟」。他強調，反對報復性罷免，不代表對陳柏惟個人政治理念、相關作為無條件的支持，更不代表對於台灣基進長期汙衊抹黑時代力量的作為視而不見。「理性的公開運用」、「理念的良性競爭」，才是民主政治追求的目標。

陳柏惟18日下午持續百小時苦行，針對高中同學爆料他說謊成性，陳表示，當時還蠻照顧他的，不解他為何這樣說。（黃國峰攝）

台灣基進

台灣基進支持陳柏惟委員留任。

陳柏惟爭議事件：

2020年3月：質詢外交部長 提議設「中國司」、「內交部」惹爭議

陳柏惟2020年3月9日質詢外交部長吳釗燮時表示，中國大陸的國台辦是設在統戰部裡面，台灣沒有統戰部，國台辦有宣傳功能，台灣陸委會就是交流交流再交流，要不就是到武漢接人回來。因此，陳柏惟建議成立「中國司」，或是成立「統戰部」或「內交部」，處理香港澳門蒙古西藏這些地方，當成正式對等窗口。此話一出引發外界批評。

2020年3月：立院質詢 提議邀香港抗爭者來台當兵

陳柏惟2020年3月24日於立法院質詢時表示，聲援香港不能用講的，他建議邀請香港抗爭者來台灣當兵，並主張其做法可增加勞工人數，並協助取得公民權。行政院長蘇貞昌回稱，「我們關心香港爭取自由民主，但開放他們來當兵，可能要慎重」。

2020年4月：臉書PO文 打手槍打到住院

陳柏惟2020年4月1日愚人節當天，陳柏惟在臉書上傳住院照片寫：「今日行程：打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧。心得：還好很準。」引發爭議後，陳刪除貼文。

立委 陳柏惟臉書貼文。(圖/翻攝自陳柏惟臉書，資料照)

2020年10月：「喜歡吃美豬蜜汁火腿，吃過就知道有多爽」

2020年民進黨政府擬開放萊豬進口議題，引發朝野混戰，陳柏惟去年10月15日在臉書直播稱喜歡吃美豬蜜汁火腿，還高喊「吃過就知道有多爽」，遭批護航無極限。

2020年11月：「1個打35個國民黨立委」

陳柏惟去年11月28日放話要「1個打35個國民黨立委」，阻止國民黨杯葛萊豬，但在立法院朝野立委衝突中，卻被國民黨立委林為洲一秒KO，遭外界譏諷。陳事後再嗆「下次要挑戰36個」，遭外界痛批言行有失立委格局。

2021年1月：2019年臉書發文請全台灣人吃雞排 挨批食言

陳柏惟在2019年的一篇貼文提到如果他、王浩宇、黃捷三人都被罷免成功，就請全台灣人吃雞排；今年1月王浩宇被罷免成功，有網友翻出此篇祭品文，對此，陳回應此事時說，「事實上不會拿高中聯考答案去回答大學期末考的考券嘛，2019大家知道時空背景不一樣」。對此，宅神朱學恒則狠嗆，「打賭都不敢是要怎麼打仗啦(恥笑)」。

2021年1月：「我和陳玉珍就像林獻堂跟林默娘」

國民黨立委陳玉珍說自己是陳柏惟的姑姑，陳今年1月19日回應「我和陳玉珍就像林獻堂跟林默娘」，此舉當時引起陳氏宗親會內部不滿，痛批陳柏惟沒有宗族概念。瞎扯言語引發各界熱議。

2021年3月：嗆罷免團體「假公民」遭批消費傷痛、挑起對立

民間團體「刪Q總部」發起罷免陳柏惟，第一階段審核通過，陳柏惟回嗆，「動物園的獅子沒辦法決定，獼猴要幹嘛」。進入第2階段連署，陳柏惟當時回應，「跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民」。國民黨當時批，面對民意的反彈，應該要保持尊重態度，甚至應該反省、檢討，而不是一面說尊重每個公民行使任何權利，一面又嚴詞批判提出罷免案的公民團體為假公民。

罷免案領銜人楊文元，批陳柏惟「罷免沒有藍綠問題，沒有統獨問題，為何陳大立委面對人民反對的聲音時，只會貼對方標籤、抹黑對方，證據哪裡？」。

2021年9月：質詢邱國正嗆「鴨霸」雙方爆爭論

陳柏惟今年9月27日在立法院質詢國防部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題出現激烈言語交鋒。陳大罵「邱國正鴨霸」，邱則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」

陳柏惟堅持使用台語質詢邱國正挨批後，在臉書發文表示：「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字要怎麼做全民國防？要怎麼知道台灣目前的外交關係？」此言一出遭不少網友批評，陳柏惟隨後又再發文稱：「或許等立法院認為大家都準備好了後，我們才能夠自由的使用母語。再次抱歉，造成大家不必要的誤會。」

2021年10月： 掉出優秀立委 立院主提案通過數掛零 陳柏惟自評：成績不是太差

第10屆立委第3會期立委評比出爐，陳柏惟在此次評鑑中的全院評比中並未得到任何獎項。而在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星。值得注意的是，其所主提結案數、通過數通通掛零。而相較同為台中市選區的民進黨立委張廖萬堅5顆星、莊競程4顆星表現差距甚大，引起外界議論。對於未獲選上會期的優秀立委，陳柏惟6日受訪回應自評，成績不是太差，並於10月13日在電視政見會再度回應，即便他用別人的提案通過，難道就沒有功勞嗎？

立法院各政黨主提案統計。(圖/立法院網頁)

2021年10月：支持「大麻合法化」說法被質疑

陳柏惟因曾在2019年12月競選立委期間上直播節目，表態「我的選區比較傳統，這個問題的確可能會傷害到，不過我必須跟大家講，我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要階段性開放，你不能一次全開」、「你不開放它現在也有流啊，我支持也沒有屁用」，再度惹爭議。

對於大麻說惹爭議，陳柏惟團隊執行長李雨蓁2021年10月5日回應，「用兩句話擴大解釋，甚至抹黑成支持毒品，這是典型的烏賊戰，無法理性討論公眾議題，造成誤解，感到相當遺憾」。

2021年10月：遭媒體人踢爆 10年前曾撞傷人肇事逃逸

資深媒體人黃揚明10月6日在臉書爆料，陳柏惟曾於2011年9月駕車撞傷一名騎士後，第一時間肇事逃逸，後來被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，最後被檢方起訴，進而遭法院判刑9個月、緩刑3年。對此，陳柏惟受訪坦承確有此事，並稱這起事件不是抹黑，是一件刻在他心上的事件，自己當時是疲勞駕駛。

刪Q總部指台中立委陳柏惟涉賭若是屬實，直指還有什麼資格當立委。（圖/資料照，陳淑娥攝）

2021年10月：遭挖判決文涉足賭博電玩場所 喊「值得專研的技藝」惹議

陳柏惟遭網友發現，與賭博相關的判決書中出現「陳柏惟」3字，對此陳柏惟回應，當時是和朋友去打電動。但回顧整起案件，當時是相當轟動的南台灣最大規模的賭博電玩遊藝場遭查獲，警方查扣500多台賭博機台，帶回員工、客人逾百人，陳柏惟正是其中一人。

而根據高雄地院針對該起賭博案判決書內容，寫明「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語」。該起賭博案多名業者一審被判4月到1年不等徒刑，上訴二審後全都改輕判罰金10萬至30萬元。

判決書內容載明陳柏惟在警詢時證稱玩賓果星球電子遊戲機檯，還說「已經輸1000元」。（圖/截自判決書）

對於捲入涉賭疑雲，陳柏惟稱自己當時到電子遊戲場是玩《快打旋風》或「麻仔台」這類電玩，自己是證人身分，不代表有賭博，並喊話打電動可以是一種值得專研的技藝，可以用更正面的眼光來看待。

連勝文辦公室發言人錢震宇10月7日表示，根據資料顯示，陳柏惟於2019年參選立委時，只有一輛汽車，沒有現金，隔年當選後首次申報財產時，存款有441萬，但法定立委年收入是257萬餘元，比法定薪資還高。（圖／摘自錢震宇臉書）

2021年10月：立委存款爆增 從0元爆增為441萬

連勝文辦公室發言人錢震宇10月7日指出，根據資料顯示，陳柏惟2019年參選立委申報財產，只有1台汽車，沒有現金，還申報1間2016年在高雄五塊厝買的房子，市價177萬；但陳柏惟2020年就職立委時財產申報，不但房價漲到500萬，且有存款441萬，比法定立委年收入還高，還不用背房貸。錢震宇質疑，陳柏惟是本來就不老實，還是財產申報也不實？

陳柏惟同日晚間透過臉書直播回應，稱錢震宇刻意忽略選舉補助款，也無視房價的自然市場變化，他十分無奈。

新北市議員林金結等人11日前往台中幫刪Q總部助陣。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

2021年10月：藍議員爆高雄市府 已為陳柏惟留位置

新北市議員林金結10月11日表示，聽說高市府已安排位置給陳柏惟，民進黨這麼支持，他不會失業，台中人不用擔心。對此，陳柏惟則說，這是不實的政治謠言，呼籲自重。

2021年10月：遭高中同學爆料「家裡開賭場」

陳柏惟高中同學17日在YouTube風導直播節目爆料「什麼都騙，就是說謊成性的人」、「愛嗆人」、「在高中時人緣不好」，更直指陳柏惟高中時「家裡開賭場」，陳柏惟18日坦承對方確實是高中同學，但爆料內容大部份不是真的，不過尊重他發言，更直指這位同學常被人欺負，「我應該是當時對他比較好的，記得當時自己還蠻照顧他的，也已有20年沒見過他了，不知他為何講這些話」。