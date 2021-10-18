小玉交保畫面曝光！

26歲百萬YouTuber小玉（本名：朱玉宸），近期遭檢警追查發現，他利用AI技術DeepFake軟體，將多名網紅和民代的臉合成在謎片女優身上，檢警近期將小玉、22歲的莊男、24歲耶女（化名：笑笑）逮捕到案訊問；檢方諭知小玉50萬元交保，但他遲遲繳不出交保金，稍早檢方決定降保為30萬元交保，而小玉親友也在晚間9時許抵達地檢署交付具保金，陪同小玉、莊男離開，面對媒體詢問不發一語。

檢方複訊後認為，小玉和涉案莊男涉嫌違反妨害風化、公然侮辱罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，但無羈押必要，今下午5時許諭知小玉、莊男分別以50萬、10萬元交保。未料，小玉疑似籌不出交保金，諭知後4小時仍未親友前來交付具保金，因此檢方在晚間9時許便將2人降保為30萬、5萬元，小玉親友隨即到地檢署交保，而小玉等人離開地檢署時媒體詢問犯案動機、是否要道歉等問題，小玉等人未做回應，立即搭乘計程車離開。

警方調查，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，影片都來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，並從中販售得利。

警方調查，許多粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，不法獲利上千萬。

刑事局昨持搜索票前往小玉住處與工作室執行搜索，拘提小玉及另外2名共犯到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、自小客車1台等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。後續依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。