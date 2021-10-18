印度股市創新高 寫下連7個交易日上漲紀錄 23:012021/10/18 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銀行、金屬與能源類股帶領大盤上攻，印度股市18日創下收盤新高，並寫下連續7個交易日上漲紀錄。標普BSE Sensex指數收高0.76％，報61762.86點，Nifty 50指數亦揚升0.76％，以18477.05點作收。Nifty金屬指數勁揚3.9％，金屬價格走升推動印度國家鋁業公司股價狂飆逾10％。油價觸及多年新高後，Nifty能源指數上漲1.5％。 喜馬拉雅山上的棋局 通膨威脅空襲股市 AI概念股抗震 #Nifty #印度股市 #金屬 #指數 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102021/10/18 證券．權證 股市交易量大 證交所今年快賺到一個股本 13:342021/10/18 財經 專家：掌握4R趨勢 迎多頭行情 04:102021/10/18 投資理財 印度股市後市 法人看法兩極 04:102021/10/18 投資理財 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 創櫃投資媒合會 報名 04:102021/10/18 證券．權證 印度煤炭供應緊張 近3／5燃煤電廠庫存撐不過3天 13:582021/10/18 國際 美入境新規定沒有高端疫苗 公司回應了 11:562021/10/18 財經 海外股票基金 單一國家最賺 04:102021/10/18 投資理財 新勢力奮起 電動車ETF拉風 04:102021/10/18 投資理財 印度10月煤供應吃緊 北方邦每天停電14小時 14:322021/10/18 財經 財經熱門新聞 找嘸工送貨！勞工喊加薪更大聲 華爾街警告這類通膨燒開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 「這波恐是多頭最險惡一次」 謝金河曝台股還有2大變數 - 財經 國泰世華銀ATM當機還吃錢 銀行道歉了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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