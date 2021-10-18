銀行、金屬與能源類股帶領大盤上攻，印度股市18日創下收盤新高，並寫下連續7個交易日上漲紀錄。標普BSE Sensex指數收高0.76％，報61762.86點，Nifty 50指數亦揚升0.76％，以18477.05點作收。Nifty金屬指數勁揚3.9％，金屬價格走升推動印度國家鋁業公司股價狂飆逾10％。油價觸及多年新高後，Nifty能源指數上漲1.5％。