中央氣象局表示，明天(19日)東北風減弱，氣溫將比今天回升，不過溫暖的天氣即將瞬間消失，下波東北風預計提前至周四(21日)報到，除了北台灣天氣濕涼、氣溫下降，北部及東半部地區降雨範圍也更廣，出現短暫陣雨的機率高。

早晚溫差大！各地降雨趨緩 氣象局最新說明｜2021.10.18

明天各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區則有零星短暫雷陣雨，晚上之後迎風面水氣稍微增多，北台灣的降雨機率會比白天來得高；氣溫方面將比今天再回升些，西半部高溫可以來到28至32度，東半部則在27度上下，白天普遍較為舒適、溫暖，不過早晚仍偏涼，各地低溫約20至24度，西半部日夜溫差稍大。

18至19日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(20日)迎風面基隆北海岸、大台北及東半部地區水氣稍多，偶爾有些局部降雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨，氣溫則和前一天類似。

周四(21日)東北風增強並伴隨華南中層水氣東移，北部及東半部地區降雨增多，北台灣氣溫也會稍微下降，其他地區變化不大。周五至下周日(22日至24日)東北風影響且華南持續有中層水氣東移，北台灣天氣濕涼，北部及東半部地區降雨範圍廣，出現短暫陣雨的機率高，其他地區雲量增多，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周一(25日)東北風減弱，氣溫稍回升，北部及東半部地區降雨減少，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。26日至28日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。