「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死2失蹤，消防局今（18日）再度動員318人搜索，但僅尋獲劉姓女童的鞋子、雨衣。吳姓股東今（18日）晚間5時許也抵達瑞芳警分局製作筆錄，經請示檢察官免送至地檢署複訊，於9時許自分局離開，面對媒體詢問不發一語，快步離開。

消防局畫定9個搜救區及1個攔截點，由海、陸、空三方組成綿密的搜救網加強搜索，空勤總隊、警察局同樣派出直升機及空拍機協助，但至下午5時許仍未有所獲。

體驗營由「天大地方自然文化」公司主辦，公司共有負責人張文賢、創辦人涂淑芳及蘇姓女領隊及吳姓股東等4名股東，張、涂、蘇3人都已到案，檢方諭知蘇女20萬元交保並限制住居，吳姓股東今（18日）晚間也抵達瑞芳警分局製作筆錄。

瑞芳警分局表示，經請示檢察官無需至地檢署複訊，吳姓股東於9時許自分局離開。