志強-KY（6768）旗下越南子公司志雄（Chi Hung）18日宣布，已取得當地政府核准，將於20日起，階段性復工規模可達3100人，約為50％。志強-KY表示，公司將持續配合當地政府防疫規定進行防疫，並密切注意當地疫情，以員工健康安全為優先考量，來安排階段性逐步復工，並視情況進行生產調度。

志強-KY說，一旦越南志雄廠復工規模達到100％時，公司將再發布重大訊息。