志強-KY旗下越南志雄廠 20日起階段性復工規模可達3100人 23:052021/10/18 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 志強-KY（6768）旗下越南子公司志雄（Chi Hung）18日宣布，已取得當地政府核准，將於20日起，階段性復工規模可達3100人，約為50％。志強-KY表示，公司將持續配合當地政府防疫規定進行防疫，並密切注意當地疫情，以員工健康安全為優先考量，來安排階段性逐步復工，並視情況進行生產調度。 志強-KY說，一旦越南志雄廠復工規模達到100％時，公司將再發布重大訊息。 第12輪BNT今早10時開搶 資格、開打時間一次看 防違法夾藏品 併袋通關三階段取消 #志強-KY #復工 #階段性 #旗下越南 #志雄廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大江獲美藥證 營運大進補 04:102021/10/18 證券．權證 華德動能與日本住友商事聯合開發日本電動巴士市場 10:402021/10/18 財經 關務署宣布12月起併袋通關不逾20件 明年2月起不逾10件 17:462021/10/18 財經 《興櫃股》華德偕日本住友商事開發電巴 在日示範運行 10:532021/10/18 財經 緯潤攜美商 建鋰電池再生產線 04:102021/10/18 證券．權證 油價走高 塑化報價漲聲響起 04:102021/10/18 財經要聞 台灣權王－法人捧 晶技啟碁權證拉風 04:102021/10/18 證券．權證 第12期疫苗開21萬劑給41萬人預約 柯文哲怨中央分配亂 16:132021/10/18 生活 最壞時機已過 成衣族群 第四季淡季不淡 04:102021/10/18 財經要聞 《電腦設備》缺料訂單遞延 光寶科Q4營收拚雙升 17:072021/10/18 財經 跨境理財通開跑 澳門銀行明起正式開辦 18:112021/10/18 財經 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 找嘸工送貨！勞工喊加薪更大聲 華爾街警告這類通膨燒開 - 財經 台積電確定赴日設廠！外媒5點分析 揭日相重建晶片業藍圖 - 財經 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 國泰世華銀ATM當機還吃錢 銀行道歉了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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