能夠駕駛美國F-22戰機的飛官，應該美國空軍中最有自豪感的飛行員，因為他們的「座騎」F-22被譽為當代空優之王，有著最佳的匿蹤效果，以及超乎尋常的機動性能。只是數量稀少的F-22後勤費用極其昂貴且難以維護，它是名符其實的貴族戰機。

商業內幕(Business Insider)報導，F-22猛禽(Raptor)是世界第1種匿蹤空優戰機，它的匿蹤能力超越F-117，但機動能力又勝過F-15；傲視當代的主動相陣列雷達(AESA)又使它在視距外戰鬥也是一流，做為一架戰機，性能上沒有任何弱點。

F-22的塗料檢查。(圖/美國空軍)

然而凡事無完美，F-22的缺點在造價與高維護成本，它的總數量不滿200架，導致它的後勤費用極為昂貴，又需要地勤人員最大的耐心呵護才能有效運作。

F-22的空中優勢來自於2具普惠(Pratt & Whitney )F119渦扇發動機，提供比其他第5代飛機更大的推力，而且它還有2維可變向量噴嘴，具有比一般操作舵面更靈活的機動。

F-22飛行前檢查。(圖/美國空軍)

除了巨大的推力，它的低阻力與進氣道設備，使F-22無需後燃器的情況，就可輕鬆達到近2 馬赫（實際為1.85馬赫）。這種稱為「超音速巡航」的能力，使得它在防空攔截時極有優勢。在開了後燃器以後，F-22的極速可達2.25馬赫，也比多數戰機來的快了。

同時，F-22的航空電子設備、傳感器和機載雷達都是2000年的最高水準，之後的F-35與F-16V、 F-15EX所用的航電都源自F-22。飛行員在威脅來臨之前就可以先發制人，但是對手卻渾然不知F-22的行動。

然而，F-22的缺點使美國空軍難以承受，F-22單價成本達到驚人的 3.34 億美元，目前美國空軍庫存中約有180 架 F-22，但是能出勤的數量可能只有一半，甚至以下，因為它真的很難維護。

F-22 在飛行前幾小時，就要動用近20名機組人員來處理飛行前事項，包括飛行蒙皮與匿蹤塗料的完整性，F-22的匿蹤塗料配方是機密，但我們已知高導電性的「銀」是其中一項成分，它的高貴程度可窺見一般。

其他的任務前準備還包括：跑道異物檢查、加油、 檢查武器艙門、裝載武器、 檢查油門和操縱桿、檢查座艙，顯示器是否都正常、檢查威脅識別和追踪分析系統、清潔座艙罩、 航空電子設備檢查、檢查面板的安裝並擰緊螺栓、檢查逃生系統、對駕駛艙進行第二次檢查、 飛行員檢查駕駛艙、檢查襟翼、最終全面通訊、導航、身分和飛行信息確認。

雖然所有飛機在起飛前，也都有行動前準備清單，但是F-22 將其上升到完全不同的程度。