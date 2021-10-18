前主播谷懷萱曾和謝震武主持政論節目《新聞面對面》，在媒體圈工作長達25年，因和體育主播徐展元結婚引退，專心當幸福人妻。近日她注射完BNT第一劑，推測可能有濕敷，所以疼痛副作用很快就緩解。

谷懷萱15日在老公徐展元的陪伴下，順利接種完BNT，晚間感覺手有點疼痛，趕緊濕敷，並吃一碗媽媽煮的牛肉麵補血；隔天她在臉書透露目前沒有發燒、頭痛症狀，只有下針處疼痛，「有朋友建議濕敷，說可以避免痛徹心肺，不知道沒濕敷的人是否經歷那麼慘烈的痛楚，總之我打針後乖乖濕敷，起床後繼續。（我沒有直接敷在針孔上，有隔開唷！）」至於有人提到打完會促進食慾，谷懷萱表示沒有感覺到，比較擔心心臟刺痛和暈眩等副作用。

16日上午谷懷萱再發文分享近況，「BNT第二個清晨，打針的地方沒有前兩天明顯痛痛，也許是濕敷真的奏效，至於有人說容易肚子餓，我目前還沒有特別感受，希望就這樣平平安安度過。」有網友留言詢問是否能改為冰敷，釣出谷懷萱本人回覆：「應該可以，只是不建議直接敷在針孔上，應該隔開保持乾淨比較好，避免接觸髒污。」

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