光寶科第三季毛利率創下同期最佳，但受到路燈壞帳提列、業外收入減少影響，第三季稅後獲利為30.8億元，季減24％，只比去年同期小增3％，然而上半年業外表現佳、第二季本業獲利好，前三季稅後獲利達113.77億元，年增42％，EPS更以4.9元創下同期歷史新高。

光寶昨日舉行法說會公布第三季業績與第四季展望，第三季營收雖然創下七年來單季新高、毛利率也以19.3％創下同期新高，然而缺料讓高毛利率的車用、雲端產品出貨減少，第三季毛利率卻是季減0.4個百分點。

光寶表示，光電事業部的路燈標案出現壞帳，而在第三季營業費用中預先提列3.96億元損失，致使營業淨利與營益率分別季減7％、0.9個百分點，也明顯不如去年同期，業外則因為手中的VIZIO持股股價一路下滑至跌破掛牌價，而認列6億元金融評價損失，光寶第三季稅後獲利僅有30.8億元，比上一季大減24％，只比去年同期小增3％，EPS為1.33元。

即使第三季出現壞帳與VIZIO持股金融評價損失影響，但在第二季本業獲利不錯、上半年來自VIZIO金融評價利得就有28億元下，前三季稅後獲利為113.77億元，年增42％，前三季EPS則以4.9元創下同期歷史新高。