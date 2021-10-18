南投一間五金資材行老闆娘麗君（化名）多次與小王搞車震，甚至去摩鐵開房，還被丈夫發現小王在車上沒穿褲，教妻子使用情趣用品，氣得他對2人提告求償。董娘否認外遇，反控丈夫偷吃外傭，找徵信社跟蹤她，還製造假車禍，一切都是丈夫設計誣陷。不過南投地院審理後，認定董娘與小王確實逾越男女正常交往，判2人須連帶賠償25萬元。可上訴。

根據判決書，五金行老闆指控，小王明知道麗君是他的妻子，卻仍與麗君交往，多次車震都被行車紀錄器錄下聲音。此外，2人還一同到汽車旅館停留長達3小時，之後又一起到附近麵店用餐。某日他當場逮到2人在車上約會，且小王還沒穿褲子，正在指導麗君使用情趣用品，氣得他向兩人提告求償150萬元。

不過麗君反駁，她與丈夫感情長期不睦，丈夫甚至與家中外傭在房內發生親密關係，她發現後想將外傭解雇，沒想到卻因此惹怒丈夫，此後經常對她施予言語暴力，進而要求離婚，造成她精神上莫大痛苦。

麗君更說丈夫提議分居後，找徵信社人員跟蹤她，還在她的隨身包包內放置密錄器，而丈夫所提出的錄音光碟，是她為了反蒐證丈夫涉犯妨害秘密罪嫌，而故意製造的聲音。她與小王只是朋友，包括小王開車進摩鐵、車上被搜出情趣用品等，通通是他們為了對丈夫「反蒐證」所做出的行為。

不過，南投地院勘驗行車紀錄提音檔，內容包括麗君的呻吟聲、撞擊聲、座椅搖晃聲等，法官認為兩人種種行為已逾越已婚者與一般朋友正常交往之程度，判決2人須賠償麗君丈夫25萬元。全案可上訴。