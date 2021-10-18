今年駐美代表處在雙橡園辦國慶酒會，美國參眾議員只來兩位，外交部長吳釗燮今天回應藍委陳以信詢問時表示，是因為碰到美國國會正好休會，遭批「說謊」。外交部今晚表示，眾議院院會確實休會，參議院當天則因審議多項重要法案，多數議員被要求在國會山莊待命。

陳以信今天在立法院外交國防委員會質疑，吳釗燮一直吹噓台美關係有多好，為何在雙橡園辦國慶酒會，沈呂巡當駐美代表時美方來15位眾議員，蕭美琴當代表只來2位？吳釗燮回應，這是因為碰到美國國會正好休會。

陳以信隨後在臉書貼出美國參眾議院行事曆，譴責吳釗燮「根本說謊」，明明是找不到參眾議員參加，硬賴國會休會「這不叫藐視國會，怎樣才叫藐視國會？」

外交部發言人歐江安今晚表示，今年駐美國代表處的國慶酒會為符合防疫規定，縮小辦理規模，僅邀請往年約三分之一的賓客人數，且今年適逢美國聯邦眾議院院會休會，大部分聯邦眾議員留在選區。

此外，她說，聯邦參議院在國慶酒會當天（10月6日）審議包括聯邦政府舉債上限等多項重要法案，多數參議員被要求必須在國會山莊待命，以出席關鍵投票。

歐江安指出，即便如此，駐美代表處仍邀獲美國聯邦參議員馬歇爾及聯邦眾議員古德兩位國會議員親自出席，且有包括聯邦眾院議長裴洛西、聯邦參院外委會主席孟南德茲及參院外委會共和黨首席議員芮胥等百餘位跨黨派聯邦參、眾議員分別以發表國會聲明、新聞聲明、致函及推文等方式表達祝賀，也展現美國國會對台灣不分黨派的一致堅定支持。

她說，近年來，台灣與美國因彼此的共同利益及自由民主共享價值，使雙方的夥伴關係益形密切，在各項議題的合作成果受到廣泛肯定；美國國會通過的多項友台決議不曾間斷，台美關係良好，已經是台美雙方皆高度肯定的共識，甚至可說是常識。

歐江安表示，若單以議員親自出席我國慶酒會的人數，來評定台美關係，甚至藉此「譴責」中華民國外交部長，恐嚴重陷入以偏概全，也與台美雙方認知落差過大。