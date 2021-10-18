桃園市消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並出動2台雲梯車馳援，過程逼真。(蔡依珍攝)

桃園市消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並出動2台雲梯車馳援，過程逼真。(蔡依珍攝)

桃園市消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並出動2台雲梯車馳援，過程逼真。(蔡依珍攝)

桃園市消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並出動2台雲梯車馳援，過程逼真。(蔡依珍攝)

桃園市消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並清查複合式大樓的消防安全設備。(蔡依珍攝)

高雄市「城中城」大樓凌晨惡火釀46死41傷，震驚全台，桃園市長鄭文燦指示消防局針對全市40處複合式大樓安檢，消防局第一大隊18日到桃園火車站前商圈的復興路99號進行消防搶救演練，並出動2台雲梯車馳援，過程逼真讓民眾圍觀紛紛追問發生什麼事，大隊長賴志忠不諱言，夜間火警對消防員是比較大挑戰，民眾反應能力也比較弱，希望透過搶救演練，讓民眾重視消防安全。

消防局第一救災救護大隊18日晚間在桃園火車站商圈的住商大樓進行搶救演練及宣導，模擬商場發生火災並向上延燒，造成多位民眾受困於陽台，大樓保全趕緊通報119並廣播疏散民眾，消防人員到場後立即升梯救援，並透過大樓消防設備執行搶救。演練著重於大樓整體應變作為、民眾疏散路線確保及消防救災動線部署等，並調派雲梯車執行高樓救援任務。

演練的同時，消防人員也清查複合式大樓的消防安全設備，並運用熱顯像儀掃描高風險電路，另外在人潮出入頻繁的商場門口針對高樓消防安全及避難逃生要領發放宣導單進行宣導，希望能藉此加強民眾消防安全意識，以提升市民居住安全。

賴志忠說，老舊複合用途大樓具有場所種類眾多、人員出入複雜的特性，火災傷亡風險高於一般住宅，且這類建築物往往屋齡較高、設備老舊，避難設施及消防設備可能在火災發生時，無法發揮功效。因此管委會應定期檢查與維護消防設備，確認安全梯等防火避難設施的區劃完整性，同時提升商家及大樓住戶應有的應變作為與防災意識，以期將災害發生機率及損失降至最低。

賴志忠也呼籲，大樓火警千萬要保持鎮定，原則上向下逃生到1樓，千萬不要搭電梯，若向下通道都是濃煙，建議待在房間把門關起、門縫塞住待援，他也提到演練特別出動2台雲梯車實施高空救援，除了訓練同仁應變能力，也希望傳達大樓搶救著重大樓本身的消防安全設備，唯有大樓消防設備維護好，才能住戶守住生命財產安全。