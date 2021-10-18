高雄市鹽埕區城中城大樓惡火，意外燒出台灣住商混合大樓安全問題，以及老屋危機，內政部長徐國勇周一(18日)指出，要求地方政府1個月內盤點所有老舊複合式用途建築，局部停業、荒廢者應全數納管並3個月內完成環境清理，同時全面稽查公安與消防。然而，房仲業者卻透露，投資客對老屋的詢問度勁上揚。

高雄市建管處資料顯示，「城中城」1981年完工，屋齡40年，為地上13層、地下2層的商住混合大樓，規劃1到4樓是商場，5到6樓是電影院，7到11樓是辦公室，12樓是餐廳，未規劃住家。目前地下2層未使用，地上1至5樓廢棄，7樓至11樓約有120戶住戶。

城中城大樓燒出了老屋的水電老舊、產權複雜，難以順利推動都更，徐國勇也在周一於立法院內政委員會專案報告指出，「城中城」要列為緊急處理的危老大樓，內部部協調正與地方政府調查，台北市應該有10多棟，新北市也差不多這個數字，要求探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築，在公安、環境維護、逃生演練以及消防設備安裝，還有逃生、救災、傷患救助以及獨老安全問題。

不過，城中城大樓在過去的繁華褪去後，投資客瞄準住宅、套房出租的投資機會，讓產權愈來愈複雜，加上這類物件總價低，吸引的不乏為經濟條件差的客群，這也導致想要改善居住條件，更難以處理。

據《東森新聞雲》報導，東森房屋高雄鹽埕店主任焦韋華指出，發生大火當天，接到不少投資客詢問還有沒有類似城中城大樓的物件，讓他相當訝異。

焦韋華指出，類似「城中城」物件總價超低，若以40萬元入手20萬元整理，再以3000元月租計算，年投資報酬率就達6%，遠高於店面物件，甚至條件更好的話，例如接近捷運或商圈，吸引小資族或附近上班族來租，租金高也不無可能。

這些投資客甚至在面對房地合一稅，也可以因為總價較低降低影響，甚至翻新候可以帶租約出售，都相當符合投資客需求。