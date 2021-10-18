嗆辣泰國網紅「Alizabeth娘娘」17日現身台灣知名設計師品牌JENN LEE，在滑板場舉辦的22春夏時裝秀。有別於以往穿搭風格，搭配JENN LEE再造雞眼牛仔背心，配戴JENN LEE廢棄拉鍊頭製成手飾，以街頭感混打金屬飾品，打造不羈而率性的風格，犀利的墨鏡搭配紅唇更有巨星霸氣感，從未嘗試過的街頭風格，讓他直接愛上，更笑說：「即使是這樣的風格，也想要穿出一點『微賤感』。」

Alizabeth娘娘（左）與JENN LEE設計師李維錚合照。（量子娛樂提供）

JENN LEE 22春夏實體秀結合JENN LEE品牌自帶的自在豪爽風格與滑板場開放自由的氣息，以「家庭之愛」入題邀請父子、母子檔等家庭及伴侶共同走秀，更特別展現各個模特兒的氣質與色彩，每一位模特兒都以「自己的方式與態度」展現服裝。JENN LEE 22春夏新作源起於則是設計師李維錚在經歷一段如魔幻旅程的孕期後，對於「親情」與「生命美好」的全新體悟。整場秀為大家帶來充滿「愛」與「個人色彩」的氣氛，設計師李維錚更與先生Dennis Fei帶著寶寶壓軸走秀，現場歡呼與鼓掌不斷，娘娘在秀後也受到JENN LEE 22春夏渲染的感動，直呼是場與眾不同令人難忘的秀。