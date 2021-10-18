一個人兒時經歷足以影響身心發展，北部一名大二女學生從高中開始「每2天就換一個性伴侶」，即使曾因此染上性病治療，仍壓抑不住要找人連結的慾望，懷疑自己性成癮才到醫院看診，在醫師詢問下才發現是「心性發展史」產生問題。

精神科醫師楊聰財在《醫師好辣》節目中分享個案故事，與該名女大生自認是性成癮，但談話後才得知原來她從小父母親離異，是由祖父母隔代教養，但是祖父母忙於工作，會將她托給鄰居輪流照料，導致她依附關係發展很不好、很沒安全感，所以時常感到困惑與害怕。

楊聰財醫師分享女大生個案故事，發現她從小就缺乏安全感。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）

楊聰財解釋，缺乏依存感的童年生活，讓女孩長大後用「黏住人」的方式去發展一段關係，而她的方法就是透過性愛連結，「當她跟這個男朋友發生性關係後，覺得不新鮮了，她又要找下一個。」

楊聰財也告訴女大生，並非只能透過性取得依附關係，還有其他方式能達成，楊聰財建議她可以參加一些社團活動，學習如何適當地與人應對進退，或是透過結交姊妹淘等方式，來改善對性成癮的狀況，最後女大生也獲得緩解跟治療。

根據《國家教育研究院》官網資料顯示，心性發展階段為佛洛伊德的人格發展論。在人格發展歷程中，隨同本我、超我、自我人格結構之發展，在性心理的發展中，自出生到青春期共分為五個階段：口腔期、肛門期、性器期、潛伏期、及性愛期。其中以前三個時期最為重要，每個階段都有其發展任務及發展危機，要能完成及克服，才能進入另一發展階段。