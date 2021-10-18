美國前國務卿鮑爾將軍（Colin Powell) 今日不幸因新冠肺炎併發症病逝，國民黨主席朱立倫對此表示，鮑爾將軍生前一直支持台灣，是台灣真正的老朋友，驚聞他的辭世，他感到震驚與難過。

美國前國務卿鮑爾將軍（Colin Powell) 今日不幸因新冠肺炎併發症病逝，國民黨主席朱立倫表示，鮑爾將軍生前一直支持台灣，是台灣真正的老朋友，驚聞他的辭世，他感到震驚與難過。(圖/翻攝自 朱立倫臉書)

朱立倫今(18日)在臉書發文表示，鮑爾將軍生前一直支持台灣，是台灣的老朋友，「三年前，我在費城參加鮑爾將軍卸任艾森豪基金會董事長的歡送會，當天現任美國總統拜登也特別與會祝福。鮑爾將軍向我一一細數他的台灣老友，並請我代轉達他的問候。鮑爾將軍是真正的台灣老朋友，他的辭世也是美台關係的損失！」。

朱立倫難過表示，驚聞他的辭世，感到震驚與難過。鮑爾將軍不但是波灣戰爭的英雄，傑出的軍事領袖，也是世人永遠懷念的外交家。

國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興留言表示，鮑爾將軍是一位偉大的美國人，他是第一位非裔美國國家安全顧問、參謀長聯席會議主席和國務卿，形塑美國近年的外交政策，被公認是一位傑出的開拓者。謝謝他為自己國家與世界的貢獻，願他安息。

網友則表示，「偉大的軍事家，對民族主義國家的貢獻輝煌，幫助台灣，保護民族自由，是中華民國台灣盟友，感謝您，一路好走」。