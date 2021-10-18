26歲百萬YouTuber小玉（本名：朱玉宸）利用AI技術DeepFake軟體，將多名網紅和民代的臉合成在謎片女優身上，遭到逮捕。一起被逮的共犯還有24歲耶女（網紅「笑笑」）與22歲莊姓男子。據了解，莊姓男子的工作內容是每天看謎片，挑選適合拿來「變臉」合成的素材，月薪10萬元，讓偵辦員警忍不住驚呼，應該是最爽的高薪工作。

刑事局17日持搜索票前往小玉住處與工作室執行搜索，拘提小玉、「笑笑」及莊男等2名共犯到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、以及賓士休旅車1部等證物，被依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。

警方調查，去年7月起，小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，並從中販售得利。粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，不法獲利上千萬。

據ETtoday報導，「變臉」謎片生意太好，小玉忙不過來，找來莊男幫忙，給他月薪10萬元，工作內容是根據網友票選的女星，或是客戶下訂的客製化變臉女主角身材膚色髮型三圍，挑選身材膚色髮型較為類似的AV女優影片當變臉素材，方便小玉後製使用。

換句話說，莊男每天看片、挑片，月領10萬元，讓檢警也忍不住驚呼，這應是史上最爽的高薪工作。