台中第二選區罷免案投票在即，基進黨立委陳柏惟日前發起苦行100小時，想挽救被罷免命運。走完首日「冒水泡」 跛腳；到今(18)日第4天，竟體力不支跪在地上。時常評議時政的藥師林士峰指出，陳柏惟開始打親情以及悲情牌，進行情緒欺騙了。網友紛紛預測陳柏惟下一招苦肉計「會不會再來就是演個昏倒了送醫院，這樣才能賺同情」。

林士峰指出，陳柏惟開始打出親情牌及悲情牌，這招式在選舉真的效果很高。所以，他希望台中第二選區的朋友們，一定要看清楚，千萬不要被情緒欺騙了。林士峰的呼籲立即有許多網友附和，紛紛指出：「會不會再來就是演個昏倒了送醫院，這樣才能賺同情」、「可能會演碰瓷，說是國民黨派車撞的」、「若苦情悲劇能奏效，那中二選民也真太好騙啦」、「奧斯卡影帝來了！」、「真沒骨氣」、「不愧是演員，曾經是製片助理就演得像大製片組長」。

談起選舉時苦肉計，著名的有三一九槍擊案，又稱陳水扁槍擊案，是發生於2004年3月19日下午，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在競選車遊街時遭到槍擊，該事件造成陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷，並被認為對於隔日舉辦的第11任正副總統選舉投票產生影響，使得尋求連任陳水扁以不到3萬票的微小差距獲勝當選，槍擊案真相迄今仍眾說紛紜。

陳水扁在1985年9月回故鄉臺南代表黨外人士競選臺南縣縣長。激烈的競選期間也疑似施出苦肉計，宣稱腹痛是被當權的國民黨下毒，並吊著點滴躺在擔架上於政見發表會場發表演說，可惜最後以約1萬票的差距敗於國民黨籍參選人李雅樵。

陳柏惟苦行100小時，預計每天行走10小時，一天行程10公里。第一天就跛腳，第四天體力不支跌坐地上，跪爬起身，完全不像昔日號稱要「1個打35個國民黨立委」。有網友笑話他：「走路都能體力透支...你到底還能會什麼？」、「上班時間才走，身上沒流汗沒髒扣50分做的太假扣50分，這次做秀0分回家吃自己」。但，陳柏惟是否在演苦肉計，套句著名主播盛竹如的名言「讓我們繼續看下去！」，屆時就揭曉陳柏惟下一招是什麼？