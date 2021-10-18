英國《金融時報》16日報導，中國大陸在8月間試射一枚「高超音速載具」，然而大陸外交部出面否認，表示所發射的是實驗型太空船，測試可重複使用太空船的技術。

半島電視(Aljazeera)報導，大陸外交部發言人趙立堅在北京舉行的例行記者招待會表示：「那不是導彈，而是航天器。」並補充說「試驗發生在7月而不是8月，那是一次例行測試，目的是測試可重複使用航天器的技術。」

趙立堅指出，可重覆使用太空船將可大幅降低前往太空的成本，為人類和平利用太空，提供便捷、廉價的往返方式。

他強調許多國家過去曾進行過類似的測試。

最有名的可重覆使用太空船，是美國航太總署已經退役的「太空梭」(space shuttle)，大陸稱為「航天飛機」，不過太空梭後勤維護極其複雜，雖然性能強大，但是維護費用不比傳統火箭來的低，又遇到2次嚴重的失事，在2010年選擇除役。

第2代的可重覆使用太空船，是類似SpaceX公司的飛龍2號(Dragon 2，又名「Crew Dragon 」)，太空船在返回地球後，稍做修整與補充燃料，就可以再次安裝在火箭頂端發射。

中國大陸也正在進行重覆使用太空船的研發工作，在歷代珠海航展上，還出現過大陸版本的航天飛機，早在7月時就被批露過。