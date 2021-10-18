最近大陸知名的重點高等院校西北大學在官方微博發出的一則募款倡議，引發網友熱議，更遭到許多網民揶揄。這則募款倡議表示，為迎接建校119周年，號召西北大學校友們每個月捐出一杯奶茶或一杯豆漿的錢，支持母校發展。為此許多網民調侃該校是「中國最窮211大學」，另有校友對學校缺錢狀況表示「大為震驚」，還有的表示這是學校「哭窮」，實在「太慘了」。

所謂的「211」指的是「211工程」的簡稱，它是1990年代起一項高等教育發展政策，目的是「面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程」，這100個高等院校在2011年全數確定後即不再增加，但到了2016年又廢除了「211工程」，改為「雙一流高校」名單。而不論是哪種名單，位於陝西省的西北大學一直都是重點發展的高等院校之一。

據《澎湃新聞》報導稱，針對網友們對於號召每月捐一杯奶茶，西北大學工作人員回應稱，校友捐贈是大學經費的來源之一，很多大學都有這種管道。「我們是在法律框架下進行的，錢款的使用都會公示。」

報導說，西北大學官方微博在10月14日發佈募捐倡議，對校友、老師及在校學生發出號召：在每月的6～9日將一杯奶茶（11.9元人民幣，合台幣52.6元）或一杯豆漿（1.19元人民幣，合5.3元台幣）的錢節省下來「支援母校發展建設」，或者也可捐贈任意金額，並在文字下方配有捐贈二維條碼。

倡議發出後，在網上引來不少圍觀。有網友表示「大為震驚」，也有人認為，「雖然我也捐了，希望學校也越來越好，但是我覺得這個行為多多少少有點……」，

其中也不乏網友調侃，「捐了，不要讓我沒學上」、「俺們是真的樸」、「中國最窮211，心酸，淚目」。

報導說，有更多的留言則是為西北大學「哭窮」、「這次雖說是倡議，但這樣伸手，看來真的缺錢了吧，救救西大」、「太慘了太慘了....」。擁有119年歷史的西北大學是中國西北地方辦學歷史最為悠久的高等學府，官方簡介顯示，西北大學現為首批國家「世界一流學科建設高校」、也是「國家211工程」建設院校、教育部與陝西省共建高校。

報導說，由校友總會發起的一項募捐活動也許不代表西北大學校方試圖以這種方式獲得「大力支持」。但這並不妨礙網友們借題發揮，為西北大學「實慘」的經費現狀而賣力「哭窮」。

據指出，陝西省共有8所「雙一流」高校，西北大學則是8所中唯一一所省屬高校，這成為影響其經費來源的重要因素。這8所大學中有2所年度預算達百億人民幣，4所在30至50億人民幣之間，西北大學的預算經費為14.18億元人民幣，與其他幾所高校相去甚遠。而這一數字已相較去年增加了5.73億，增長百分比高達67.8%。此外，在東西部之間、西部區域省份內的高校經費差距更加明顯。

報導說，西北大學校友總會發出的募捐是否真的顯寒酸？其實大陸其他高校校友會也曾發出類似的倡議，數額也並不高。其中北大、復旦也都發起過年度捐贈，其中也不乏小額捐贈。各校校慶時，也有許多校友的大手筆捐贈。