韓國綜藝節目《Running Man》最新1集參考熱門韓劇《魷魚遊戲》，選擇比魷魚市價更便宜的小章魚作為遊戲主題，祭出現金300萬韓元為獎金，主持群劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、梁世燦和全昭旻穿上綠色運動服參與《小章魚遊戲》，金鍾國進到任務場地後，興奮地說：「關燈就可以殺掉（淘汰）人吧」，讓一旁的成員不寒而慄。

《Runnig Man》成員穿上綠色運動服展開「小章魚生存遊戲」。（bilibili提供）

眾人接著進行角色分配，劉在錫是李政宰飾演的男主角456號「成奇勳」，金鍾國則是成奇勳的童年好友218號「曹尚佑」，年紀最大的王鼻子自動當選001號「吳一男」，而有「圍牆智孝」綽號的宋智孝，居然正式打破與世隔絕的局面，竟然已看完《魷魚遊戲》，還說自己想要扮演脫北厭世正妹67號「姜曉」，結果被大家嗆說應該是惡霸101號「張德秀」比較適合。該集節目內容已在friDay影音、bilibili、愛奇藝國際站上架。