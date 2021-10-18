總統蔡英文一份民調曝光，「中華亞太菁英交流協會」今(18日)公布最新民調，針對蔡英文總統國慶演說提到的「四個堅持」，有67.9％民眾支持，不支持比例僅12.3％，整體而言，有五成民眾對國慶談話內容及慶典安排感到滿意，也有近五成民眾滿意蔡的兩岸政策，僅24.3％受訪者表示不滿。對此，有PTT網友看完質疑「70%是代表民進黨很會治理國家？」、「現在兩岸有政策？」。

親綠民調：67.9％民眾支持蔡英文「四個堅持」。（中華亞太菁英交流協會提供）

「中華亞太菁英交流協會」今天舉行「總統國慶演說與近期台海局勢」民調發布會，調查結果顯示，針對蔡英文總統於國慶演說時提到的四個堅持，有67.9％民眾支持，不支持比例僅12.3％，另有19.8％民眾未明確表態。此外，民調中進一步詢問受訪民眾發現，有70.6％民眾支持「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」的說法，48.3％民眾支持「中華民國在台灣72年」的論述，80.3％民眾支持「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

親綠民調。（中華亞太菁英交流協會提供）

「中華亞太菁英交流協會」並表示，整體而言，有五成民眾對總統國慶談話內容及慶典安排感到滿意，亦有近五成民眾滿意蔡英文總統的兩岸政策，僅24.3％受訪者表示不滿。

該民調訊息同日經轉傳至PTT八卦版，有網友留言表示，「70%是代表民進黨很會治理國家？」、「這跟普拿疼一樣，痛了就馬上吃，民進黨民調ㄧ下滑馬上操作反中議題」、「現在兩岸有政策？」、「維持跟馬一樣的現狀，只是幹話比較會講」。但也有網友表示「事實就是不隸屬」、「多交流不就好了」。