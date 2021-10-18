知名YouTuber小玉（朱玉宸）18日因涉嫌利用AI換臉技術把女星、網紅的臉合成成人片販售，不法獲利高達上千萬，遭警方逮捕，稍早以50萬交保，受害者眾多，「紅豆餅女神」閃亮亮也是其中之一，未料她竟還被網友嘲諷，讓她忍不住反擊了。

閃亮亮和和YouTuber「硬漢兄弟」黃包包有過一段情，2019年曾被外流親密片，轟動一時，未料最近又成了小玉「換臉謎片」的受害者，她稍早在IG限時動態發文，表示收到很多關心相當感謝，並稱自己心情沒有受到影響。

閃亮亮成換臉謎片受害者還被酸，讓她忍不住發聲。（圖／翻攝自IG）

可是，閃亮亮也坦言收到不少惡意攻擊的留言，有人酸言「都有外流片了，被偷臉哪有差」、「反正妳永遠都在我D槽裡」、「被偷臉做A片還節省時間跟成本，就可更片欸」，讓她無奈回應不管解釋多少次，酸民永遠不會相信有駭客這件事。

閃亮亮在文中寫下：「謝謝當時事發知道實情的朋友，幫我找了管道聯繫國安局和刑警隊，甚至還有駭客協助處理」，同時呼籲酸民、鍵盤俠「有更多可以去做、去幫忙的事情，而不是用鍵盤殺死一個人，再來推卸責任」，直呼：「杜絕霸凌，你我有責」。