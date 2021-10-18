韓國人氣競演綜藝《Street Woman Fighter街頭女戰士》邀請8組頂尖女子舞團參與演出，展開一連串的鬥舞生存戰，經過2個多月4階段任務的激烈競爭，共計6個隊伍「HolyBang」、「HOOK」、「PROWDMON」、「LACHICA」、「CocaNButter」和「YGX」進入半決賽，透過為Jessi新歌〈Cold Blooded〉編舞和「MAN OF WOMAN」男女舞團合作2階段任務將選出晉級決賽的4支隊伍。

為求勝利各隊使出殺手鐧，找來世界大賽冠軍、業界知名舞團等加入表演陣容，其中「HolyBang」與「LACHICA」分別邀請藝人朴宰範、趙權參與，當年同為ONE DAY企劃「2PM」、「2AM」隊長的2人在同框擁抱的世紀畫面，僅1秒便引起熱烈反應，同時更加期待雙方所屬隊伍的精采對決。

趙權和朴宰範開心擁抱彼此。（bilibili提供）

最終決賽之前的前哨戰，第一階段任務須為Jessi新作品編舞，6隊皆展現強烈的舞蹈概念吸引評審PSY和Jessi的關注，過程中頻喊「真的好難」，最後選擇「YGX」的編舞拍攝MV，為表示對所有隊伍的尊重，PSY邀請6隊舞者們一同拍攝，龐大陣容的群舞顯現強大女力，讓人嘆為觀止。

「YGX」的編舞最後被選來拍攝Jessi新歌MV。（bilibili提供）

第二階段男女合作任務，由「LACHICA」、「HOOK」、「CocaNButter」3支隊伍率先登場，即將以「2AM」回歸的歌手趙權，為協助所屬隊伍「LACHICA」拿高分，穿上色彩鮮明的上衣、腳蹬高跟鞋等搶眼造型表演Lady Gaga的經典歌曲〈Born This Way〉，果然抓住評審BoA（寶兒）、「NCT」泰容和編舞老師黃尚勳的目光，成功拿下高分引發其他隊伍的鬥志和危機感，也使粉絲們跟著緊張。

趙權應「LACHICA」隊伍邀請前來助陣。（bilibili提供）

本週眾所矚目的3支隊伍「HolyBang」、「PROWDMON」、「YGX」及嘻哈天王朴宰範即將演出，勢必又將掀起一陣熱潮，究竟將由哪4支隊伍晉級，節目每週四在bilibili獨家上架，前6集也將陸續更新。