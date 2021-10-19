1998年03月22日洪曉慧情殺案現場，黑色上衣成破案關鍵。（中時資料照／羅浚濱攝）

1998年間檢警在事發現場發現許嘉貞屍體。（報系資料照）

台灣首件情殺溶屍案，發生在清華大學輻射生物研究所，當時24歲的洪曉慧，與同齡許姓好友一起考上清大輻射所，又同時戀上博士班的學長曾煥泰，1998年3月7日洪曉慧找許談判，2人爭風吃醋，洪抓許的頭部重擊地面，導致大量流血昏迷，16小時後再以「王水」溶屍滅跡，隔天檢警發現遺體，許的五官已經腫爛難辨。

大學就讀國立大學應用化學系的洪曉慧，犯案時冷靜處理，重創許女頭部以後，擔心她清醒後會到學校告狀，先以實驗室具有麻醉功能的氯仿，灑在許的頭部，導致她窒息死亡，藏屍在冷氣旁，以紗布擦拭地板的血跡，並在屍體旁留下她與曾數天前使用過的保險套故佈疑陣，營造出遭歹徒性侵殺害的假象。

警方調查，自許女死後，洪仍使用她的信用卡，再根據現場找到洪的指甲、洪的鞋子發現有許的血跡抽絲剝繭，1998年3月12日宣布破案，兇手就是洪曉慧。

情殺溶屍駭人行徑引發社會震驚，時任清大校長在「眾人皆曰殺」時，獨排眾議，強調要用愛去關懷，卸任校長後仍去監獄探視企圖輕生的洪曉慧，並鼓勵「無論如何，你都是清大學生」，社會上更對於高學歷學生的抗壓性，面對情感問題，無力處理，終致失去理性犯下大錯等話題熱議。

清大的調查報告，認為曾煥泰對於感情不負責任，先與許女交往，與洪女發生三角戀情，曾男對兩女說，都把她們當妹妹看待，分別與2人發生性關係。報告更指曾煥泰對於許贈送的禮物，一律來者不拒，洪加入後也開始贈送禮物，買了高價的手機贈與，許因而醋勁大發，從原本無話不談的姐妹變成情敵，直至許、洪以及曾等4人案發前外出宵夜，許為了買鞋，發現信用卡額度已滿，懷疑遭盜刷，「餽贈競賽」成為命案的導火線。

許、洪生活在研究生封閉環境，對於感情執著發生情殺，洪曉慧被判刑18年，後減刑為16年3月，須賠許家2417萬，經服刑10年8月後，獲准假釋出獄，洪稱出獄後第一件事「希望能到許墳前懺悔，得到許家人原諒」在獄中也曾告訴輔導人員「將不再談戀愛」，但許的家人則稱「這樣抓著她的頭，浸在王水裡。人性怎麼會這樣？」

洪曉慧2008年假釋出獄，替出版社翻譯英文書籍，賺取的報酬用於賠償許家，曾煥泰案發後遭清大退學，在國外取得博士學位後返台，均稱不希望被打擾，讓他們能重新回歸社會。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。