運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，面相上的錢倉包含天倉、鼻子、地庫3個部位，如果這些地方都外觀飽滿，沒有斑點、惡痣破壞，這樣的人賺錢特別容易，生活過得美滿又幸福。

▍1.天倉（太陽穴）

「天倉」即太陽穴的位置，位於眉毛尾部以及髮際之間。在面相中，天倉反映一個人青年時期的財富狀況。如果天倉飽滿豐隆，象徵當事人家境殷實，祖輩或者父輩事業有成，為後輩累積許多財富。這種人年紀輕輕便衣食無憂，享受榮華富貴，或者繼承家族巨額財產，因此才稱之為「天倉」，也就是說這個人一生下來就能擁有很多財富，是上天賜予的。

但是，如果這個部位凹陷，或者有傷疤、惡痣的破壞，就說明他無法獲得祖上的庇蔭，需要靠本身的努力和打拼才能獲得財富。對女性而言，天倉開闊者不只容易得到祖先的蔭澤，還可以嫁個好老公，婚姻美滿、幸福。

▍2.鼻子

面相學中有「貴氣看眼，財富看鼻」之說，鼻子是一個人的財帛，代表中年的運勢狀況。如果一個人鼻直挺豐隆有勢，鼻孔不特別昂起，從正面不會明顯看到鼻孔，鼻翼相稱，此人必定富貴。鼻相之所以重要，因為它代表了一個人的本我，不但在健康上象徵了身體的抵抗力，而且從女性的鼻子可以看出丈夫的好壞，男性也可以由鼻相一窺事業成就。

▍3.地庫（嘴邊肉）

地庫就在臉部下半部，位於臉頰下方，俗稱「嘴邊肉」的位置，代表著不動產，豐厚者代表著有豐富的產業和幸福的晚年。假如這個部位生得好，即表示此人有著十分穩固的財政狀況。若此處凹陷的話，便表示其人的金錢運不夠支付日常開支，更不用說能具有物業了，地庫凹陷的人經常也會陷於不安寧的生活，過著需要為錢憂慮的日子。

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