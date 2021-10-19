「啊，閃到腰了！」來台發展的日籍藝人風田日前透露，疫情期間疏於運動，竟然打個噴嚏就閃到腰，當下痛到站坐都不行，得靠每天復健慢慢復原。醫師表示，所謂閃到腰，指的是急性腰部傷害的統稱，通常指的是下背部痛(lower back strain），雖然是在一瞬間發生，但遠因常是長期姿勢不良，再加上6種扭轉體幹或是讓腰部懸空的動作，的確光是打個噴嚏，就能引發急性腰部拉傷，讓人閃到腰。
●彎腰搬重物、伸手拿高處物件都是危險動作 隨時會拉傷
萬芳醫院復健醫學部邱俊傑醫師指出，閃到腰最大原因是錯誤的動作或不好的姿勢擠壓，造成急性拉傷或扭傷，可以透過休息、熱敷及藥物、針灸等方式，在2個禮拜內緩解症狀並逐漸復原。
復健科醫師許嘉麟指出，日常動作把握下列幾個重點，也能避免拉傷：
1.保持身體軸線：
醫師提醒，閃到腰最常見的就是突然轉身造成的拉傷；尤其是現在日夜溫差大，身體常很僵硬，如果要轉身，最好腰和腿一起轉，維持身體軸線一致，不要單用腰力。
2.取物要平行：
如高處物件，不要只伸手拉腰去拿，最好拿個梯子或腳凳，盡量與要取物件同高。
3.拿低處物件 不彎腰、先蹲下
彎腰拿重物堪稱閃到腰的標準動作。醫師建議，先挺腰蹲下再拿重物，並且最好善用像推車這類工具，減少腰椎承重力。
●強腰健腹運動學起來 柔和伸展筋膜 打造支撐肌力
雲林長庚復健科主治醫師謝煒基則指出，害人閃到腰的動作，多是彎腰加上身體左右旋轉的動作，且通常發生於季節交替或氣溫不穩定的時候，需經常彎腰工作的族群則是好發的對象。身體活動量過少、肌力不足、肥胖及全身性疾病等，均為導因。
一般而言，下背痛者常併有腹肌軟弱的現象，但腹肌是脊椎前方的支持肌肉，因此建議患者在急性疼痛時，要充分休息，以免造成二次傷害。但若能在可忍耐的範圍，盡早恢復身體活動，越能幫助身體早日復原。患者應從小幅度、輕緩動作開始量力而為，讓身體找回彈性。
●這些症狀要注意 不是單純閃到腰
邱俊傑醫師提醒，大多數急性腰痛在患者就醫、用藥、休息並且做到各種紓緩動作之後，都會逐漸緩解。但若仍舊有下列情況，就要警覺並非單純閃到腰。像是：
1.常常反覆閃到腰，如一個月閃到一次。
2.除了腰痛外，疼痛會連貫到腿部，或者有麻木感等異常感覺。
3.疼痛嚴重到躺在床上，連翻身都會痛。
4.疼痛超過2個禮拜還沒好。
醫師提到，像是腰部椎間盤突出、小面關節症候群、壓迫性骨折、腰椎退化及脊椎狹窄症甚至癌症等導致腰痛，就完全不能輕忽。建議持續且不明原因的腰痛，務必就醫確認病因，才能有效避免慢性腰痛，影響生活品質。
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