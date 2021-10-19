60歲的蔡女士有輕微的高血壓和糖尿病，服藥多年控制穩定。近日她因上腹悶脹到醫院就診，超音波檢查發現左側腎臟上緣有一顆10公分的大腫瘤，醫療團隊擔心惡性可能，透過腹腔鏡手術，芒果般大的腫瘤連同腎上腺一同摘除，進一步化驗，發現是極罕見的「良性腎上腺血管瘤」。

●罕見的腎上腺良性腫瘤

腎上腺血管瘤是非常罕見的腎上腺良性腫瘤，全世界目前只有約60例的病例報告。臺北慈濟泌尿科主治醫師游智欽指出，這類腫瘤是血管增生所致，發生原因不明，但因為是良性腫瘤，所以不會有轉移問題。

蔡女士的腫瘤有10公分大，血管豐富，如果不慎跌倒、撞到肚子造成血管瘤破裂，可能導致嚴重內出血，危及生命。醫師先會診新陳代謝科抽血、驗尿，確定醛固酮、腎上腺皮質醇與腎上腺素等數值都正常後，排除功能性特殊腫瘤的可能，再安排電腦斷層，確定腫瘤沒有侵犯周圍器官。

游智欽說明，手術當天，則在病人上腹、肋骨下緣開兩個0.5-1公分切口，將手術器械伸入體內將腫瘤與周邊組織分離，最後，從腹部前側切一5公分切口，取出腫瘤。

(示意圖/常春月刊提供)

●摘除腎上腺對身體有何影響？

事實上，腎上腺的腫瘤有功能性腫瘤、非功能性腫瘤之分。功能性腫瘤常見於原發性醛固酮症、庫欣氏症、嗜鉻細胞瘤患者，易見高血壓、低血鉀、水牛肩、月亮臉等症狀；而非功能性腫瘤則無特殊症狀，以2、3公分較常見，若大小超過4公分就會建議手術，並評估惡性或轉移的可能，因此像蔡女士般大到10公分的良性腫瘤極為少見。

游智欽表示，位於兩側腎臟上緣的腎上腺主要分泌醛固酮、腎上腺皮質醇、腎上腺素等重要激素，可維持人體水分鹽分的平衡和血壓穩定，而蔡女士在手術中連同左側腎上腺一同摘除，所以術後曾出現暫時性的血壓下降，服藥後已穩定，目前定期回診觀察，日後，另一側的腎上腺將能取代摘除的腎上腺，穩定血壓。

●腎上腺腫瘤不易察覺，仍該早發現早治療

游智欽說明，腎上腺腫瘤不易察覺，多在超音波健檢或電腦斷層檢查時意外發現，但透過完善的術前評估，巨大腫瘤還是可以透過微創手術切除，所以民眾無須太過擔憂，也勿諱疾忌醫，只要有不舒服就應該及早就醫，配合檢查與治療，才能擁有健康人生。