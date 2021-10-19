膽固醇由肝臟所產生，具維持細胞壁的彈性和幫助製造激素等功能，然而若是血液中有過多的膽固醇，將會導致動脈阻塞、中風、心臟病發作和腎功能衰竭。

雖然他汀類藥物可以降低膽固醇，但也具備潛在的副作用。心臟病專家Stephen Sinatra博士經常告訴病人，可以攝取更多大蒜、洋蔥和特級初榨橄欖油等食物，對於降低膽固醇很有幫助。以下為8種有助於降低膽固醇的食物：

1.豆子：豆類富含可溶性纖維，可溶性纖維在消化系統中會與膽固醇結合，在膽固醇造成損害之前將其從體內清除。豆類也有助於減肥，因為需要長時間消化，會感覺更有飽足感。

2.大蒜：根據WebMD報導指出，大蒜補充劑可以有效降低壞膽固醇濃度，如果正在服用稀釋血液的藥物，使用補充劑前請先諮詢醫師。

3.健康的脂肪：橄欖油、菜籽油、堅果、種子都含有健康的脂肪。心臟病專家 Elizabeth Klodas博士表示，也可以選擇酪梨和魚類，因為植物油和魚油是omega-3脂肪酸的良好來源，有助於降低壞膽固醇，提高好膽固醇和降低三酸甘油脂，另外還能夠抗發炎。

4.茄子和秋葵：食用這兩種富含可溶性纖維且低熱量的蔬菜，有助於降低膽固醇。

5.燕麥：吃燕麥當早餐，是降低膽固醇最簡單的方法，不妨以一碗燕麥片開始新的一天吧！大麥和其他全穀物類也很有效。

6.堅果：吃杏仁、核桃、花生和其他堅果，有助於降低膽固醇。腰果不僅能降低低密度脂蛋白膽固醇，同時也能增加高密度脂蛋白膽固醇。

7.富含脂肪的魚類：每周吃兩到三份富含脂肪的魚類，可以幫助降低低密度脂蛋白膽固醇。鮭魚和鮪魚等魚類含有omega-3脂肪酸，不僅可以降低低密度脂蛋白膽固醇，還可以降低血液中的三酸甘油脂。

8.蘋果、葡萄、草莓和柑橘類水果：這些水果富含果膠，果膠是一種可降低血液中低密度脂蛋白膽固醇的可溶性纖維。