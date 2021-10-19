你有聽說過「能豐胸的木瓜酵素」或是「豐胸按摩」嗎？如果這很科學，那為什麼不是每個人都有效？如果這是假的，那為什麼有一大堆產品廣告？

●既然要豐胸 就來了解一下胸部

首先，乳房由內而外最靠近骨頭的地方是胸小肌，再來是胸大肌。之後就是軟軟的(?)脂肪組織，以及最靠近乳頭的乳腺。因為是人體部位，當然也有神經、血管、淋巴等等。

於是乎，胸部大不大，就是看胸大肌胸小肌的大小，還有脂肪細胞和乳腺的大小。通常乳腺會佔三分之一，脂肪組織會佔三分之二。所以要讓胸部變大的話，除了讓胸肌變大(女性會偏小)之外，就是讓乳腺和脂肪變多脹大。（如果乳房有腫瘤也會變大，要注意罹患乳癌的可能）

●胸部要長大 有什麼生理機制？

1. 雌激素（Estrogen）

女性在青春期時，荷爾蒙變化而排出卵子分泌雌激素。雌激素會讓脂肪堆積於乳房，讓女性有足夠脂肪為懷孕做準備。雌激素可促進乳腺導管的上皮増生、乳管及小葉周圍結締組織發育。正常男性之所以胸部較小，就是因為缺乏雌激素而乳腺退化。

2. 黃體素(Progesterone)

卵巢排卵後黃體素的濃度一樣會增加，但傳遞到乳房的訊息與雌激素不同。黃體素會促進乳房細胞發育與自然死亡，並且讓乳腺小葉末端導管長成小腺泡。所以女性生理期時，會因為黃體素和雌激素相互作用，在經期前後經歷胸部變大又縮小。

3. 催乳素(Prolactin)

主要是促進乳腺的生長，引起並維持泌乳。在前兩種激素的共同作用下，促使乳腺發育。妊娠期會有大量的雌激素、黃體素，將抑制催乳素的泌乳作用，使得乳房在孕期不分泌乳汁。而分娩後，前兩種激素大量減少，同時催乳素分泌液增加，乳腺則會開始泌乳。

●青木瓜能幫助豐胸嗎？不能

木瓜酵素可以跟蛋白質作用，所以阿嬤常會拿青木瓜來燉排骨，肉質會變得更嫩口。但是當木瓜酵素被吃進去之後，會被我們的胃分解成胺基酸或多肽，完全不會保留木瓜酵素本人。更何況現在沒有科學研究證明木瓜酵素可以豐胸，也沒有證據說它能刺激雌激素分泌使胸部長大。

可能有人聽過木瓜有能轉成維生素A的類胡蘿蔔素，能夠幫助增生脂肪。但這個轉變的過程其實又慢又沒什麼效率，所以吃太多木瓜通常就像吃一堆胡蘿蔔一樣，會讓手跟眼睛變黃。

●豐胸霜有沒有用？沒用

豐胸霜多半含有各式各樣的化學成分，但都沒有被證明過能豐胸。有些豐胸霜會含有雌激素，這時候可能有人會疑惑：雌激素不是能幫助胸部成長嗎？

但是這是種外用的雌激素，正常來說會作為特定治療手段，若不是經由醫生開處方，任意使用不當或過量，反而可能會罹患癌症。

●豐胸按摩也不能豐胸？不能

無論是中醫推拿還是西醫的乳腺疏通（讓媽媽的乳汁不塞住），都是藉由按摩胸部的方式。按摩可以促進血液循環、發現身體隱含的疾病等等，但真的、真的、真的不能豐胸。

●小結

所以說，按摩、豐胸霜、青木瓜通通不能豐胸！當你在滑手機時，看到有明星或保養品廣告強調豐胸時，請把耳朵關起來快速滑過去。許多看似胸部變大的效果，只是女性自然的生理機制，保持身體健康和內分泌系統正常運作，才是胸部發育的良好方向喔！