NBA上一球季(2020-2021)表現最令人驚奇的非「太陽」莫屬，它在原雷霆主力控衛保羅(Chris Paul)轉隊加入後，整個戰力大幅提升，從原本不被看好的情況下，最後竟奪得西區冠軍，保羅(Chris Paul)的加入對球隊正面效應的產生有著舉足輕重的效果，新的球季(2021-2022)10/20即將開打，各球隊的陣容有什麼樣的變化以及新球季的奪冠看好度如何，今天就來跟大家談一談。

NBA新球季 籃網、湖人分區奪冠看好度最高？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

我們先從東區的15支球隊來看，新球季奪冠看好度最高的前四名分別是籃網、公鹿、76人以及熱火，前3支隊伍同時也是上一個球季例行賽戰績排名的前3名，可以說是一直保持著高檔的戰力，其中籃網的得分好手阿德里奇（LaMarcus Aldridge）即將回歸，又再網羅原金塊的米爾賽普（Paul Millsap），可以說是戰力再升級，因此奪冠看好度高居東區第1，公鹿、76人及熱火在送出主力的同時也補進實力相當的戰將，因此看好度僅小幅變動分居2、3、4。

東區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

西區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

再來看西區的15支球隊，新球季奪冠看好度最高的前四名分別是湖人、勇士、快艇以及爵士，首先湖人可以說是本季西區奪冠看好度躍升最多的球隊，網羅原巫師的「大三元製造機」威斯特布魯克（Russell Westbrook）、原76人回鍋的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)及原拓荒者的小前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）等好手，因此奪冠看好度躍升到第1；其次勇士上一球季例行賽排名僅居第9，本季得分好手湯普森(Klay Thompson)可望回歸的情況下，奪冠看好度躍升到第2；快艇及爵士在送出主力的同時也補進實力相當的戰將，因此看好度僅小幅變動分居3、4。

東區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

西區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度。(台灣運彩提供)

NBA全新球季(2021-2022)例行賽即將在台北時間10/20(三)早上由「籃網對公鹿」以及「勇士對湖人」揭開序幕，在此提供彙整新球季東、西區各球隊主要陣容變化及奪冠看好度相關資料，提供大家在觀賽及投注時參考。