一個國際研究小組已經確定了一種清除衰老細胞的新方法，該方法可以改變衰老和相關疾病的治療方法。

美國科學促進會旗下的優睿科(Eurek Alert)網報導，包括英國萊斯特大學(Leicester)、西班牙加泰隆尼亞大學( Oberta de Catalunya)大學、奈尼利亞跨河科技大學( Cross River University of Technology)、沙烏地阿拉伯烏姆·庫拉大學(Umm Al-Qura)和Abzena 製藥公司的研究人員一起合作，開發標靶清除衰老細胞的方法。

細胞衰老是一種不可逆的現象，當人體組織中，細胞分裂會出現自發性的停止，這就是衰老，目前原因還不清楚，一種看法認為，細胞的端粒是細胞計時器。當衰老發生時，包括阿茨海默症、2 型糖尿病、心血管異常和各種癌症都會多發。

不過經過多年的研究，我們對老化也有更多認識，在實驗室發現，如果清除組織中的衰老細胞，可以減緩與年齡相關的退化並延長壽命，因此在2015年時，一種稱為「回春藥」(Senolytic)的研究方向被提出，希望開創了一種抗體治療方法，能夠以更高的精度清理老化細胞，同時不傷害健康細胞。

研究人員現在設計了一種去除衰老細胞堆積物的新方法，是一種抗體與藥品的混合(antibody-drug conjugate，抗體-藥物偶聯物)，這能針對衰老細胞的細胞膜特徵加以清除，使細胞的計數器歸零。

萊斯特大學癌症與衰老機制實驗室副教授，也是該團體的負責人薩維多‧馬西普( Salvador Macip)說「上一代的回春藥非常不具體，因此可能會產生強烈的副作用。如今我們找到衰老細胞的主要特徵，這就可以引導藥物進行標定，由修改後的抗體擔任尋標器，藥物做為彈頭，就可以只清除衰老細胞而不影響其他正常細胞。」

「我們將其形容成精準炸彈，應該是非常貼切。」

「同類的研究已經在癌症治療中使用，我們調整了一種抗體，使它可以識別癌化細胞的特徵，再以殺癌劑加以消滅。」

不過，人體系統極其複雜，而他們的實驗還處在初步的細胞組織階段，尚不知何時能進入實用化。