亞洲盃女足資格賽A組賽事台灣時間18日深夜在巴林的哈里發運動城體育場開踢，中華女足靠陳燕萍、蘇育萱上半場先後破門，以及下半場賴麗琴「梅開二度」，以4比0完勝寮國，旗開得勝。

亞女足資格賽A組賽事原本上月要在高雄舉行，但亞足聯（AFC）因防疫規定取消我國主辦權，改至另一個參賽國巴林舉行。中華隊下役將於台灣時間24日晚間11時對決地主巴林，巴林則在21日先與寮國交鋒，由分組第1晉級明年春天的印度亞洲盃，也是2023年女足世界盃的資格賽。

中華隊首戰寮國，體能、身材、技術都優於對手，一開賽就發動猛攻，多次錯失破門機會後，李綉琴突入右側禁區下底橫傳，球兒突穿寮國門將與後防線，讓包抄遠柱的陳燕萍輕鬆打入空門，先馳得點。

接著中華隊把握快攻機會，前鋒蘇育萱接獲隊友直傳，加速擺脫防守者起左腳射門，寮國後衛出腳阻擋卻使球改變方向折射入網，這也是「UU」蘇育萱在成年國家隊的首顆進球，讓中華隊上半場2比0領先寮國。

下半場中華隊繼續強攻，前鋒賴麗琴先在亂軍中破門，再把握左翼卓莉珊快攻突入左側禁區射門，導致門將接球脫手的機會跟進補刀。中華隊隨後換上李翊汶、林欣卉、丁旗搶攻，可惜臨門一腳都沒能把握，未能進一步擴大若踢平巴林仍能藉淨勝球出線的保障球數，以4球勝出。