蘋果再度在台灣時間今日（19日）凌晨1點第二度舉行了2021蘋果秋季發表會，今天的重點莫過於蘋果一口氣推出了兩款全新首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體，同時再帶來了全新有史以來最強大的MacBook Pro，主打不管是複雜的影音剪接、3D繪圖等工作，均能在小小的全新MacBook Pro筆電中完成。

2021蘋果秋季發表會推出了全新的首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」。（翻攝直播畫面）

全新的「M1 Pro」及「M1 Max」晶片，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體。（翻攝直播畫面）

全新的M1 Pro及M1 Max對比M1的CPU性能都快上70%，在GPU上M1 Pro就比M1快2倍以外，M1 Max更是快上4倍的速度，而且更帶來更高的記憶體頻寬及容量，M1 Pro就擁有32GB的統一記憶體、最高可達200GB/s的記憶體頻寬，而M1 Max則擁有64GB的統一記憶體、最高可達400GB/s的記憶體頻寬，兩者最高可達10核的CPU以外，M1 Max更是最多可達32核的GPU。M1 Pro及M1 Max在與最新的8核筆電晶片比較時，效能更是達到其的1.7倍，在最高效能時的耗電量卻少了70%。

全新的「M1 Pro」晶片特色。（翻攝直播畫面）

全新的「M1 Max」晶片特色。（翻攝直播畫面）

而與擁有獨立GPU的筆電比較時，M1 Pro的GPU不僅快上7倍，於峰值效能時的耗電量也少上70%；至於M1 Max與配備獨立GPU的輕薄專業級筆電相比，M1 Max不僅峰值效能更高，耗電量更少了40%，若與配備獨顯的高階筆電相比時，M1 Max在相近的效能表現下，耗電量更是可少100w，同時還配備ProRes專業影片編解碼器的專用加速技術，M1 Max更是擁有快2倍的影片編碼，並具備2個ProRes加速器，不管4K或8K影片都能同時輕鬆的多工處理，最高可播放多達20條4K ProRes、7條8K ProRes的影片串流，同時最多支援包括電視等4台外接的顯示器，更能滿足影像創作者的需求。

2021蘋果秋季發表會推出了全新的MacBook Pro，共帶來全新16吋及14吋兩款尺寸。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro加入了Liquid Retina XDR，以及PRoMotion自動適應更新頻率，以帶來最高達120Hz的螢幕更新率。（翻攝直播畫面）

至於全新推出的MacBook Pro，此次就帶來全新16吋及14吋兩款尺寸，因著全新M1 Pro及M1 Max的加入，CPU最高可提升3.7倍、GPU也達13倍的效能提升，而且此次電力也增強最高達21小時的影片播放時間、14小時的無線上網時間，加上可帶動多50%風量的散熱系統，在日常工作時甚至無須使用風扇散熱，另外還有提升了2倍，最快達7.4GB/s、高達8TB的SSD，配上全新加入的Liquid Retina XDR，以及PRoMotion自動適應更新頻率，以帶來最高達120Hz的螢幕更新率，對於創作者來說能夠隨身攜帶的強大筆電，才能隨時隨地發揮創作的靈感。

全新的MacBook Pro16吋版本就擁有了16.2吋的螢幕、厚度僅16.8mm、4.7磅；14吋版本則為14.2吋的螢幕、厚度僅15.5mm、3.5磅。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro首次採用具備全高功能鍵列的巧控鍵盤。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro加入1080p HD鏡頭。（翻攝直播畫面）

而全新的MacBook Pro，16吋版本就擁有了16.2吋的螢幕、厚度僅16.8mm、4.7磅，14吋版本則為14.2吋的螢幕、厚度僅15.5mm、3.5磅，另外還帶來了MacBook中最強大的1080p HD鏡頭，邊框縮窄了24%、鏡頭的瀏海也小上60%，以帶來更大、更沉浸式的螢幕體驗，同時配備了錄音室等級三麥克風、六揚聲器音響系統，能打造更立體的音效，加上HDMI、SDXC讀卡機，還有3.5mm耳機孔、3個Thunderbolt 4埠，以及重新回來的MagSafe 3充電埠，更首次加入快充功能，30分鐘即可充滿50%的電力，加上首次把具備全高功能鍵列的巧控鍵盤也加入到全新的MacBook Pro中，可是有史以來最強大的MacBook Pro。

全新的MacBook Pro，採M1 Max的話最多可連接3部Pro Display XDR和1部4K 電視；M1 Pro 則最多可連接兩部Pro Display XDR。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro特色。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，美金定價為1999美金起（台幣約5萬5930元起），台幣定價則為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。（翻攝直播畫面）

此次全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，以全新的16吋及14吋兩款尺寸來說，美金定價為1999美金起（台幣約5萬5930元起），台幣定價則為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。