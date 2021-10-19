美國國會近日傳出正在審議新一代哥倫比亞級戰略核潛艇預算，預定每艘造價核定為85億美元，計劃建造12艘，在2031年開始陸續服役。而隨著美國主要戰略競爭對手的不同，新一代戰略核潛艇的任務對象也不一樣，相較於上世紀與俄羅斯的冷戰，21世紀的戰略對手中國與美國核潛艇能力的差距上更為擴大，對抗場域重點也將轉入太平洋，南海將成為兩國核潛艇較勁的主要擂台。

根據已透的美國國會文件顯示，首筆建造預算為180億美元，首艘哥倫比亞級戰略核潛艇將開始建造，第2艘的資金也一併開列。計劃建造的12艘將取代現有14艘俄亥俄級核潛艇，未來將在西岸華盛頓州基薩普─班戈海軍潛艇基地與東岸喬治亞州國王灣潛艇基地各部署6艘。如此若依照1/3比例，將有8艘執勤、4艘在基地日常維護。總數12艘的更新計劃將花費高達1098億美元，每艘哥倫比亞級的壽命將長達42年，也就是說，下次更新換代將大約在半個世紀之後進行。

喬治亞號戰略核潛艇是俄亥俄級第艦，1984年服役至今已達37年。它與另3艘最老舊的俄亥俄級核潛艇後來改造為搭載巡航導彈，不再部署核彈道導彈。（圖／美國海軍）

雖然哥倫比亞級的造價是俄亥俄級的一部，但實際價格並沒有貴多少，因為它的使用壽命多了近1/3，加上使用全壽命期的核反應裝置，不必中期更換燃料，因此不需建造更多的核潛艇來保持中期更換燃料所需要戰備需求，而這也是12艘哥倫比亞級能滿足14艘俄亥俄級戰備能力的主要原因。

討論了許多年，終於要開始建造哥倫比亞級戰略核潛艇，每艘價值高達85億美元。（圖／視頻截圖）

全新設計的哥倫比亞級還有幾個重要特點：一是採全電傳動推進模式，取消蒸汽渦輪，因此噪音更低，加上更新型消音瓦與機械降噪設計，有更強隱蔽能力；二是全數位化與自動化系統；三是搭載洲際彈道核導彈數量與發射器較少，其他功能設備配置更為靈活。整體來說，其性能較之俄亥俄級有更多的提升，排水量更是突破2萬噸。垂直發射器除發射洲際戰略核導彈之外，也能發射戰術巡航導彈，數量由24個減為16。唯一沒有什麼改變的，則是艦上搭載的洲際彈道導彈仍然是現在俄亥俄級所部署、射程達11000公里的三叉戟-IID5型。

新的哥倫比亞級潛艇導彈發射管採用4具一組，發射管直徑2.21公尺。（圖／網路）

至於未來哥倫比亞潛艇部署到太平洋之後，中共海軍將要如何因應？這些年來大部份的分析都把希望寄託於096型彈道導彈核潛艇，但實際上096戰略核潛艇並非中共海軍近幾年發展的重點，核潛艇主要的發展方向仍在提升將現有的094與094A核潛艇的實戰能力，其中包括裝備的改進（例如巨浪-2升級為巨浪-3型導彈）與人員的訓練，因此近幾年內恐怕很難看到096核潛艇有比較明顯的進展。

中共海軍近幾年核潛艇主要的發展方向仍在提升將現有的094與094A核潛艇的實戰能力，其中包括裝備的改進與戰術、人員的訓練。（圖／網路）

除了核潛艇技術、人員與導彈的問題外，中共還面臨著與其他擁核大國完全不的地理與戰略處境。相較於美俄英法等聯合國常任理事國，只有中國至今仍缺乏進入西太平洋深海區的戰略通道，也缺乏能有效部署空中與水面武力的堡壘海域。中共海軍的核潛艇要進入西太平洋前，必須先通過第一島鏈的幾個海峽，而這些海峽密佈著大量的水下監聽系統，以及來自日本與關島的空中、水面與水下反潛偵察與搜索。即便是設想中拿南海作為堡壘海域，在目前南海仍是國際爭議焦點之下，亦無法有效掌控。如果不能在核潛艇的靜音性能與隱蔽能力達到相當程度之前，一出海就很容易被追蹤與監控，部署彈道導彈核潛艇並沒有戰略上的實質義意。除此之外，若再加上人員訓練與戰術經驗積累，在這方面的進展還有相當長遠的路要走。

巨浪-2是中國第二代洲際潛射彈道飛彈，射程7400公里至9000公里，可攜帶1-3個核彈頭。目前在094型核潛艇上可搭載12枚。（圖／新華社）

從這些年來來中共解放軍裝發展的路徑來看，長程戰略打擊力量固然努力探索，但並非優先發展項目，海空軍的發展主要仍著眼於區域性的戰略目標。不斷地把新武器端上檯面固然可以鼓舞士氣，畢竟與現實戰略發展需求有些距離，看多了中共海軍「下餃子」般地擴充艦隊，實際上也只是發展過程中某個時期的現象。現在應該擔心的是，中美將在近海與第一島鏈頻繁出現磨擦，如何運用地理上的優勢與戰術靈活性來應對美軍在太平洋的挑釁，應該是最明顯而迫切的課題，而這些與戰略核潛艇倒是沒有太大關係。