蘋果再度在台灣時間今日（19日）凌晨1點第二度舉行了2021蘋果秋季發表會，此次一開始就表明以「Music And The Mac」為此次發表會的主軸，首先就公布了因應蘋果的使用者習慣使用的語音助理Siri，而全新專門為此推出的Apple Music訂閱方案「Voice Plan」，可提供9000萬首歌曲、成千上萬個播放列表，更擁有不同的心情、場景、活動的主題播放清單。

全新的Apple Music訂閱方案「Voice Plan聲控」，定價75元／1個月，預計年底在台推出。（翻攝直播畫面）

全新的「Voice Plan」會根據聆聽者的音樂偏好、近期透過 Siri 播放的歌曲列表來推薦內容，現只要對Siri說「開始我的『Apple Music 聲控』試用」，即能訂閱「Voice Plan」方案，或是從Apple Music中加入即可；而訂閱後即可在所有支援Siri的裝置上，利用聲控去要求播放音樂，而Apple Music更新增了數百個由Apple Music編輯和選曲專家建立，且專為聲控進行全面最佳化的心情與活動主題播放列表，只要說出「播放晚餐派對播放列表」、「播點放鬆的音樂」等指令，即可享受真正個人化的音樂體驗，服務也將於年底在台推出，定價75元／1個月。