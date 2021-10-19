管罄自從被倪安東「扶正」後，過起一邊享受戀愛、一邊當親親小媽的生活，本刊日前直擊，倪安東與女兒一同等她下班回家，她還帶著女兒到大賣場挑選少女內衣，看起來宛如真正的一家三口，享受著天倫之樂。

工作完畢的管罄被不少粉絲包圍合影。（圖／本刊攝影組）

十月九日下午五點半，倪安東帶著女兒現身大安區一處商業大樓，仔細一看，原來當天有管罄的音樂劇《鬼歸代言人》演出，倪安東是貼心來接女友下班的，在等待的過程中，他和現場的友人聊天打發時間，五點四十五分，管罄終於走出來，立刻被粉絲包圍，要求合照留念，此時女兒乖乖等在一旁，對於爸爸的女友這麼受到歡迎，似乎已經見怪不怪，不過從女兒期待的眼神，還是看得出有些迫不及待想靠近管罄，待粉絲合照結束後，女兒二話不說便黏上管罄依偎著撒嬌，管罄也相當自然地伸手摟她，就如一般母女感情相當好。

倪安東的女兒一看到管罄立刻衝過去黏在她懷裡。（圖／本刊攝影組）

雖然已交往好幾年，但管罄與倪安東感情還是很甜蜜，兩人擁抱等肢體接觸不斷。（圖／本刊攝影組）

見女兒黏著女友，沒人可依偎的倪安東繼續和友人聊天，沒多久活潑的女兒先跑上樓梯，倪安東與管罄在友人面前擁抱，儘管已經可以說是老夫老妻了，但彼此之間肢體的親密小動作仍然少不了，隨後兩人走上樓梯與女兒會合，一家三口便在台北街頭散起步來。

倪安東摟著管罄的肩，上樓梯與已經跑在前面的女兒會合。（圖／本刊攝影組）

在路上倪安東的女兒幾乎都是牽著管罄的手，感情看來很好。（圖／本刊攝影組）

一路上，管罄不時牽著女兒的手，也大方在女兒面前和倪安東做出親暱舉動，只見倪安東伸手攬住管罄的腰，兩人頭靠得很近，似乎在看手機，女兒獨自站在一旁，看著爸爸和「小媽」，一起前往捷運站乘車。

管罄帶著倪安東的女兒去挑選內衣，十足母親模樣。（圖／本刊攝影組）

一家三口在店內討論要買什麼零食。（圖／本刊攝影組）

六點多，三人搭乘捷運到忠孝復興站，接著到連鎖生活百貨採購，除了零食和文具，管罄還帶著女兒到服裝區挑選內衣，如今十歲的女兒已經進入少女時期，管罄可說是相當盡心扮演好媽媽的角色。七點左右，採購完畢後，三人走進附近一處住商混合大樓，直到深夜都未見他們出門。

稍微逛了一下街，也買了點生活用品，倪安東與管罄牽著女兒散步，女兒顯得很開心。（圖／本刊攝影組）

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