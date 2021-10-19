東北季風減弱，今起氣溫稍升、降雨趨緩；北台灣仍偏涼、中南部及東部日夜溫差大。氣象專家指出，下一波東北季風預計周五（22日）報到，氣溫再降，且下波天氣系統挾帶更多水氣，降雨範圍將比這一次來得大，體感更冷。

今、明氣溫稍升，降雨機率低。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指今晨低溫略升，各地約18至20度左右，弱降水回波分布在北海岸及東部海面，各地無降雨狀況。

今、明兩天東北季風減弱，僅北海岸、東北部、東部有短暫雨，迎風面雲層較厚；越往南天氣越好，中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區中午過後有小範圍零星陣雨。今各地氣溫：北部19至26度、中部19至33度、南部20至33度、東部19至31度。

周四（21日）鋒面報到，天氣轉為不穩定。周五起受鋒面、東北季風影響，冷空氣的強度雖沒有強很多，但降雨範圍更廣，一路延伸到苗栗和中部山區，南台灣影響輕微，也會有短暫雨。全台要等到下周一（25日），天氣才會逐漸好轉。