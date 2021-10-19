太陽隊主力中鋒艾頓(Deandre Ayton)的續約談判失敗，根據美媒ESPN「沃神」報導，艾頓希望可以拿到新人續約的頂薪5年1.72億美元（新台幣49.8億），老闆Robert Sarver願意給頂薪，但只打算給4年、甚至3年的長度，最後仍無共識。如果雙方沒有簽約，23歲的艾頓將於明年球季結束後成為受限的自由球員。

艾頓是2018年選秀狀元，上季場均14.4分、10.5籃板、投籃命中率62.6%，連續3季保持場均10籃板以上。美國時間18日下午6時是艾頓這個梯次的提前續約截止日，他確定續約失敗，但身為受限的自由球員，到時候其他球隊向他開價，太陽也保有匹配價錢的權利。同時依據勞資協議，別隊允許出的最高價錢少於太陽隊，大約有4400萬美元的差距。

相較之下，同樣是2018年梯次的太陽前鋒布瑞吉斯(Mikal Bridges)已經完成4年9000萬美元續約，該年的探花東契奇(Luka Doncic)更是與獨行俠續約了5年2.07億美元，比狀元郎還威風。2018梯次成功續約的球員包括：

選秀第3 獨行俠東契奇：5年2.07億美元（頂薪）

4 灰熊隊傑倫傑克生(Jaren Jackson Jr.)：4年1.05億美元

5 老鷹隊崔楊(Trae Young)：5年1.72億美元（頂薪）

7 魔術隊小卡特(Wendell Carter Jr.)：4年5000萬美元

10 太陽隊布瑞吉斯：4年9000萬美元

11 雷霆隊亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)：5年1.72億美元（頂薪）

14 金塊隊麥克波特(Michael Porter Jr.)：5年1.72億美元（頂薪，若入選聯盟前三隊可提高至2.07億美元）

19 老鷹隊凱文杭特(Kevin Huerter)：4年6500萬美元

21 公鹿隊艾倫(Grayson Allen)：2年2000萬美元

26 太陽隊沙米特(Landry Shamet)：4年4300萬美元

27 塞爾提克羅伯特威廉斯(Robert Williams)：4年4800萬美元