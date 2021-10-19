台北市萬華區富民街145巷一家茶葉行倉庫，今（19日）凌晨4點多發生火警，因為倉庫裡大都堆放普洱茶磚，損失難以估計，老闆苦嘆，至少受損一半，只能去找找沒被救火的水淋到或燒到的。

台北市消防局第一大隊指出，萬華區富民路一倉庫發生火警，出動21輛消防車、2輛救護車及70名消防人員，到現場後隨即破門進入射水灌救，火勢快速熄滅，由於倉庫堆放大量茶磚，因此產生大量濃煙，詳細起火原因仍有待調查。

老闆表示，接到通知後立刻趕過來，倉庫內堆放大量普洱茶磚，損失「難以估計」，恐至少有一半因火警而報銷。