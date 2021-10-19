臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

26歲百萬YouTuber小玉利用AI技術DeepFake軟體，將多位網紅及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在A片女優身上，並從中販售得利，全案已依法送辦。總統蔡英文18日深夜在臉書發文，呼籲大家一起來關心此事，強調假訊息與影片隨時有可能傷害到你我，大家必須一起遏止科技犯罪。此文發出後引發熱議，雖有不少網紅、網友表示支持，卻也有大批網友留言痛批，總統應先關心屏東挖眼案才對。

蔡英文18日深夜9時21分在臉書發文表示，今天網路上最大關鍵字叫做 「Deepfake」，他想請大家一起來關注這件事情。有人涉嫌利用科技軟體，製作換臉不雅影片在網路上牟利，造成許多人受害，使用的就是這種科技。

蔡英文指出，科技的運用是為創造人類更好的生活，而非用來傷害他人，台灣也一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。尤其疫情期間，可以看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作，這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。蔡更呼籲，台灣的民主自由面臨許多挑戰，需要所有人來捍衛，請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪。

此文發出後獲得網友熱烈回應，其中不少藝人如謝和弦、霧峰林家後代林帛亨、網紅鬼才阿水與奎丁與大批網友都留言力挺，但也有大批網友湧入痛批：「比起這個要不要先管一下最近挖眼事件？」「所以呢？妳趕快去正視保母托嬰死亡問題好不好？不用經營網紅這麼辛苦」、「所以可以請政府正視及重視虐童事件嗎？還有『精神病患者』犯罪的相關條例嗎？及相關褓母考證問題」、「女童被虐致死保母沒收押，妳也沒跳出來說修法改善，許多犯罪行為，妳也沒跳出來說修法改善，就這次妳跳最快」。