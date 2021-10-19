《金融時報》報導中國8月份試驗了一枚具有核能力的超高音速導彈，讓美國軍事和情報官員感到吃驚。當地時間18日，美國白宮、國防部以及國務院分別回應這份報導，並除了關切中國軍力與核武的擴張，指出中國今年已經發射了至少250枚彈道導彈，認為其對美國與盟友構成威脅，也呼籲中國要透明。

中國外交部18日否認進行了一次超高音速導彈試驗，說其實是試驗了一艘可再次使用的太空飛船。

美國之音報導，美國國防部長奧斯汀星期一在格魯吉亞首都第比利斯進行訪問時回應這則報導，說中國依然是他的「日益緊迫的挑戰」(pacing challenge)，中國的軍事進步是一個關切議題，「我們密切關注中國武器與先進能力與系統的發展，那些只會加劇地區的緊張。」

白宮發言人莎琪在週一下午的白宮新聞簡報會上呼應奧斯汀部長的說法：「奧斯汀部長上午已經回答過這個問題，我不評論這份特定報導，但我要呼應他所說的，也就是一般而言，我們已清楚表明，關切中華人民共和國持續追求的軍事能力。我們對中國的做法一貫未變。我們歡迎激烈競爭，但我們不想要競爭演變成為衝突。我們私下也傳達相同訊息。」

星期一的國務院新聞簡報會上，國務院發言人普賴斯說，不評論可能涉及情報的新聞文章，重申對中國發展核武的嚴正關切：「我們深切關注中華人民共和國快速擴張的核武能力，包括發展新型運輸系統。正如我們說過的，這些發展彰顯了中國偏離了幾十年來基於最低嚇阻的長期核子戰略。」

普賴斯指出中國帶來的威脅：「直到上個月底，2021年9月底為止，中國在今年已經發射了至少250枚彈道導彈。這些都令人擔憂，我要特別指出，尤其因為中國在其核武態度的變化，以及累積核武上頭，缺乏透明度。在我們看來，這加強了與中國追求務實作法的重要性，來降低核風險。」

普賴斯說：「我們已經跟中國接觸，並清楚表明我們與中國接觸是為了要其成為一個負責任的世界大國，尤其當其擁有強大武器跟武器系統。同時，我們繼續維持武力來捍衛並且嚇阻中國對美國以及我們盟友跟夥伴們所帶來的廣泛威脅。」

美國國防部長助理部長邁克爾蔡斯(Michael Chase)，與中國軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平少將，才在9月28號跟29號舉辦了美中國防政策協調會，會中特別強調雙方維持溝通管道的暢通。